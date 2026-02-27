BASF съкращава още разходи заради продължаващия спад на химическия сектор

Германският производител BASF очаква почти непроменена печалба през тази година и продължава стремежа си към спестяване на разходи в условията на труден пазар на химическите продукти, пише Bloomberg.

Компанията очаква коригирана оперативна печалба между 6,2 млрд. евро и 7 млрд. евро спрямо 6,6 млрд. евро миналата година, съобщи тя. BASF ще продължи да намалява дълга и да ускорява съкращаването на разходи.

Тази година ще бъде „още една преходна година със значителни затруднения за нашата индустрия“, каза главният изпълнителен директор Маркус Камиет. Пазарът може да започне да се възстановява на по-късен етап през 2026 г., добави той.

Компанията преживява спад на химическата индустрия в Европа, тъй като на пазара има свръхкапацитет. За да увеличи рентабилността си BASF закри няколко бизнес звена и съкрати работни места в Лудвигшафен, Германия, най-големия интегриран химически комплекс в света.

Промишлената компания повишава целта си за годишни икономии до 2,3 млрд. евро до края на тази година спрямо планираните преди това 2,1 млрд. евро. Китайският пазар се е развивал положително през първото тримесечие, но развитието на обемите в останалите региони е било слабо, съобщи Камиет.

Книжата на BASF поскъпваха през последните месеци на фона на оптимизъм около възможно по-широко възстановяване на икономиката и смекчените правила за въглеродните емисии в Европа. Въпреки че цената на акциите нарасна с около 2% през миналата година, тя все още е с близо 50% под връхната си точка през 2017 г.

Най-големият химически производител в Европа оптимизира портфейла си, за да се съсредоточи върху най-рентабилните бизнеси. Компанията отдели звеното си за бои и лакове и планира да листне подразделението си Agricultural Solutions във Франкфурт до 2027 г. То е напът да достигне готовност за IPO догодина, заяви главният изпълнителен директор.

Тази седмица BASF обяви, че продава 4400 апартамента, които притежава, за да се съсредоточи върху основния си бизнес и да подкрепи балансите си – ход, който местен профсъюз сравни с продажбата на най-ценните активи на компанията.