Американските университети са получили 5,2 млрд. долара от чужди страни през 2025 г.

Американските висши учебни заведения са получили над 5,2 млрд. долара под формата на дарения и сключени договори от чуждестранни източници през 2025 г. Над половината от тези средства са отишли ​в четири университета: „Карнеги Мелън“, Масачузетския технологичен институт, Станфордския университет и Харвардския университет.

Министерството на образованието публикува данните в сряда, докато администрацията на президента Доналд Тръмп продължава широкомащабната си кампания за преструктуриране на висшето образование.

Министърът на образованието Линда Макмеън заяви, че данните хвърлят светлина върху евентуални проблеми с националната сигурност.

„Тази прозрачност е от съществено значение не само за запазване на целостта на академичните изследвания, но и за гарантиране на сигурността и устойчивостта на нашата нация“, каза Макмеън в прессъобщение.

По време на първия мандат на президента Доналд Тръмп въпросът за висшите учебни заведения също беше във фокуса на администрацията, като бяха разследвани университети за възможно неотчитане на дарения. Голяма част от този контрол беше насочен към Китай на фона на надпреварата за технологично господство и опасенията относно защитата на интелектуалната собственост.

Данните за 2025 г. показват, че организациите в Катар са били най-големият чуждестранен източник на финансиране за американските университети с отчетени над 1,1 млрд. долара. Други основни източници на дарения и договори за американските университети включват Обединеното кралство с над 633 млн. долара, Китай с над 528 млн. долара, Швейцария с над 451 млн. долара и Япония с над 374 млн. долара.

В Катар имат клонове шест американски университета, включително „Карнеги Мелън“, един от най-големите получатели на финансиране. „Карнеги Мелън“ наскоро удължи договорите си с Катар с едно десетилетие.

Масачузетският технологичен институт е получил приблизително толкова, колкото „Карнеги Мелън“ – по почти 1 млрд. долара, според посочени данни за миналата година. Други основни получатели включват институциите в Станфорд с над 775 млн. долара и Харвард с над 324 млн. долара. Никое от училищата не е коментирало данните.

Университетите, получаващи федерални средства, са длъжни да разкриват всяка година чуждестранни дарения и договори на стойност 250 хил. долара или повече.

Според министерството на образованието между 1986 г. и 2025 г. Харвардският университет е получил повече пари от актьори в „страни, пораждащи безпокойство“, отколкото всяко друго учебно заведение.