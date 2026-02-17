Явор Джонев: Образованието трябва да бъде направляван процес

За България образователната система вече не може да е просто социална сфера, а фундамент за национална сигурност и икономически просперитет. Това коментира Явор Джонев, председател на „Фондация за образователна трансформация“, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Той е убеден, че образованието трябва да бъде направляван процес. Джонев смята, че за да бъде успешна една държава, тя трябва да дефинира и преследва своите приоритети отвъд формалните политически цели. „След като постигнахме – доколко формално, доколко истински – пълноценното влизане в Европейския съюз с приемането на еврото, може би следва да си поставим следващата национална цел и тя според мен не може да бъде друга, освен фундаментална реформа на образователната система“, каза Джонев.

По думите му скептицизмът към реформите е голям в България, но посочи примери от историята, които показват, че когато българското общество постигне консенсус, то успява и на това сме свидетели от Възраждането до членството в ЕС.

„Няма невъзможни неща. Абсолютно съм убеден, че ние можем да преосмислим и пресъздадем образователната ни система“, заяви Джонев и подчерта, че този преход не може да бъде стихиен, а базиран на дълбоко разбиране на нуждите на бъдещия свят. Съветът му е така да се дефинират изискванията при изграждане на модела, който да управлява ефективно в рамките на години.

Според него промяната се налага и заради навлизането на изкуствения интелект. Образователният експерт е на мнение, че обществото подценява мащаба на технологичната революция, която променя природата на инструментите, с които боравим.

„За първи път в човешката история машините от инструменти се превръщат в субекти. Това се случва много по-бързо, отколкото си го представяхме само преди две години“, посочи Джонев и добави, че в контекста на образованието, AI носи както потенциал за „невероятно развитие“, така и „екзистенциални заплахи“, ако развитието на технологиите не бъде контролирано адекватно.

Защо не можем да копираме чужди модели в образователната ни система? Как да образоваме младите учители, за да подготвят бъдещите поколения?

