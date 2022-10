Украйна е напът да освободи стратегически важния Лиман 

Общо около 5500 войници на Кремъл са обкръжени в близост до града, липсва руска артилерийска подкрепа

Украинските войски могат да превземат и обкръжат стратегически важния град Лиман през следващите 72 часа. Според американския анализаторски център Institute for the Study of War (ISW) от петък насам руските сили продължават да се изтеглят от позициите си в района на Лиман, докато украинските части обграждат руските войски в района. За руската армия загубата на Лиман ще бъде пореден сериозен неуспех. В продължение на месеци градът служи като логистичен и транспортен център, който координира руските военни операции в северната част на региона, предава DPA.

Според информация от ISW Дробишев - на около шест километра от границите на град Лиман - вече е изоставен от руснаците. В Джампил - на около 13 км югоизточно от града - руските войски също се изтеглят. Видеоклип, споделен в украинските социални медии, показва украински войници пред разрушена сграда в Дробишев. Във видеото се казва, че селото е напълно освободено. Подобни кадри има и от Джампил.

Ръководителят на окупираната Донецка област Денис Пушилин призна още в петък, че руските войски в Лиман са почти напълно обкръжени от украински войници. Подкрепяният от Кремъл лидер на Донецк заяви, че руските войски и техните съюзници се удържат в Лиман с "последни сили" и че силите на Москва в града са "частично обкръжени". Въпреки това руските военни кореспонденти, на чиято информация разчита и ISW, твърдят, че руснаците все още контролират Лиман. Пътят от града до Торске също е все още под контрола на Москва. От друга страна, пътят от Дробишев до Торске вече е блокиран от украинските сили. Освен това украински разузнавателни и диверсионни групи се придвижват на североизток от Лиман.

Оттеглянето е толкова хаотично, колкото в Балаклия?

В близост до Торске украинската армия е атакувала с артилерия изтеглящите се руски войски. Според руски източници украинците продължават да блокират единствения останал път за бягство на руските сили по пътя между Кременна и Торске. Твърди се, че общо около 5500 войници на Кремъл са обкръжени. Според Пушилин допълнителни резерви - очевидно с частично новомобилизирани сили - са пристигнали още в петък, за да подсилят руските части в района и да пробият обкръжението на украинската армия.

Руските военни блогъри рисуват различна картина: според тях руското изтегляне от Лиман е било също толкова хаотично, колкото и това в Балаклия. То е зле координирано и затруднено от липсата на артилерийска поддръжка. Руското военно командване не е изпратило необходимите подкрепления за защита на Лиман, а вместо това е изстреляло ракети по района около Миколаев. Руското изтегляне от Лиман е било също толкова хаотично, колкото и това в Балаклия. Снимка: ЕРА

Официално потвърдени от руското министерство на отбраната са само украинските атаки северно от Лиман в Ридкодуб - министерството не съобщава за боеве западно, източно или южно от Лиман.Според руски източници украинците продължават да блокират единствения останал път за бягство на на артилерийска поддръжка. Руското военно командване не е изпратило необходимите подкрепления за защита на Лиман, а вместо това е изстреляло ракети по района около Николаев. Официално потвърдени от руското министерство на отбраната са само украинските атаки северно от Лиман в Ридкодуб - министерството не съобщава за боеве западно, източно или южно от Лиман.

Зеленски: Имаме военни успехи в източна Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски приветства успехите на украинската контраофанзива в източната част на страната. "Имаме значителни резултати в източната част на нашата страна. Вече има достатъчно публична информация за това. Всички са чували какво се случва в Лиман, Донецка област. Тези стъпки означават много за нас", заяви Зеленски в ежедневното си обръщение към нацията.

Забележките му се случват, след като руският президент Владимир Путин официално анексира четири контролирани от Москва области в Украйна на пищна церемония в Кремъл.

"Трябва да освободим цялата си земя и това ще бъде най-доброто доказателство, че международното право и човешките ценности не могат да бъдат нарушени от нито една терористична държава, дори от такава нагла като Русия", заяви Зеленски.

Той заяви, че пътят на Украйна е "труден", но той е път на "независимост, териториална цялост, интеграция с цивилизования свят и социално развитие".

"Пътят на нашия враг също е напълно ясен - поражение, срам и осъждане", каза Зеленски.