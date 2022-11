Русия иска да продължи да нанася удари по инфраструктурата, за Киев това е „енергиен терор“ 

Руските атаки срещу енергийната инфраструктура в Украйна водят до прекъсване на електрозахранването в няколко региона. Киев говори за „енергиен терор". Москва обаче обяви продължаване на тактиката. Според украинския президент Володимир Зеленски украинската противовъздушна отбрана принуждава Русия да използва повече ракети, отколкото преди. Междувременно се появиха съобщения, че Иран скоро ще достави на Русия високоточни ракети. 251-ият ден от войната накратко.

Прекъсвания на електрозахранването в няколко украински региона

След руските ракетни удари по енергийната инфраструктура на Украйна в столицата Киев и шест други региона бяха въведени ограничения в електроснабдяването. Енергийната компания „Укренерго“ обяви, че електричеството ще бъде спирано поетапно. Засегнати са също Черниговска, Черкаска и Житомирска област, както и Суми, Харков и Полтава. Украйна обвинява Русия в „енергиен терор“, целящ да потопи хората в тъмнина, студ и страх. Според Киев по този начин ръководителят на Кремъл Владимир Путин иска да насочи хората към ЕС, за да дестабилизира ситуацията в Европа с голям брой бежанци.

Москва иска да продължи да нанася удари по украинската инфраструктура

Русия ще продължи да нанася ракетни удари по украинската инфраструктура, заяви министърът на отбраната Сергей Шойгу. Това „ефективно“ щяло да унищожи обекти и да намали военния потенциал на Украйна. Шойгу обяви също, че частичната мобилизация на 300 000 резервисти за военна служба в Украйна е приключила. 87 000 от тях вече са в зоната на бойните действия. Останалите ще продължат да се обучават.

Зеленски хвали противовъздушната отбрана

Украинският президент Володимир Зеленски подчерта успехите на противовъздушната отбрана след руските ракетни атаки в понеделник. От около 50 руски крилати ракети и снаряди 45 са свалени - каза той във видеопосланието си. Страната му се нуждаела от повече оръжия, за да се защити от въздушните атаки, поиска той. Дори сега на Русия ѝ се налага да използва повече ракети, за да нанася удари, отколкото преди. Доставената от Германия система за противовъздушна отбрана IRIS-T беше оценена от украинците като много точна. През следващата година ще последват още три такива.

Руската окупация прочисти и южния бряг на Днепър

Руските окупационни сили в украинската област Херсон прочистват от цивилно население ивица от южния бряг на река Днепър. Операцията ще приключи най-много за три дни, заяви ръководителят на администрацията Владимир Салдо по руската телевизия. Засегната е 15-километрова ивица на южния бряг. Салдо не даде подробности за броя на цивилните в района. Русия обяви по-рано Херсонската област за анексирана.

Лондон: Москва иска да представи Беларус като свой съюзник

Според британските разузнавателни служби Русия иска да представи пред Запада Беларус като съюзник. Според доклад на Министерството на отбраната в Лондон се предполага, че Москва е разположила на летище в страната два изтребителя МиГ-31 и голям контейнер, защитен със земна стена. Министерството публикува и сателитна снимка.

