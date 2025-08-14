Политически протести в Сърбия прераснаха в насилие със сблъсъци в големите градове

Привърженици на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) хвърлиха сигнални ракети и пиратки по протестиращи срещу правителството в Нови Сад в сряда вечерта, като накараха полицията да се намеси, за да сложи край на сблъсъка, предава Ройтерс. Това е значителна ескалация на продължаващите вече девет месеца протести в Сърбия.

Ежедневните протести в цялата страна след смъртта на 16 души, загинали при срутването на покрива на ремонтирана жп гара в Нови Сад през ноември миналата година, засегнаха популярността на популисткия президент Александър Вучич и на СПП.

На пресконференция късно в сряда Вучич, в компанията на вътрешния министър Ивица Дачич, заяви, че 16 полицаи и около 60 привърженици на партията му са били ранени в Нови Сад. Той също така обвини неизвестни чуждестранни сили в организирането на бунтовете и обеща арести.

„Лицата, които са нарушили закона, ще бъдат задържани... Тази вечер предотвратихме катастрофален сценарий, планиран от някого в чужбина“, заяви той.

Ройтерс не е успяла да потвърди независимо твърденията на Вучич.

Кадри на частната телевизия N1 TV показаха как към протестиращите в Нови Сад са хвърляни сигнални ракети и пиратки от посоката на офисите на СПП. Те показаха и протестиращи срещу правителството, някои с окървавени лица, които твърдяха, че поддръжниците на Вучич са ги атакували с пръчки и палки.

Опозиционното „Народно движение на Сърбия“ заяви, че лоялистите на Вучич са отговорни за сблъсъците.

„Атаките на хора с пиротехнически средства нарушават правото им на живот и протест“, се казва в изявление.

В столицата Белград полицаи в пълно бойно снаряжение попречиха на протестиращи срещу правителството да се доближат до парка близо до сградата на парламента, където от март са разположени поддръжниците на Вучич.

На други места в Белград протестиращи срещу правителството влязоха в сблъсъци с полицията, която им попречи да се доближат до местните офиси на СПП.

Протестиращите обвиняват корупцията за срутването на покрива на жп гарата в Нови Сад и настояват за предсрочни избори, с които се надяват да свалят Вучич и партията му от власт. Те управляват от 13 години.

Студенти, опозиция и антикорупционни организации обвиняват Вучич и съюзниците му във връзки с организираната престъпност, насилие срещу опоненти и ограничаване на свободата на медиите. Те отричат обвиненията.

В сряда вечер студентите, които оглавиха протестите, призоваха привържениците си да протестират пред офисите на СПП в големи градове в Сърбия, включително Белград, Нови Сад, Крагуевац, Чачак и Ниш, след като няколко протестиращи бяха ранени при сблъсъци с привърженици на СПП в град Врбас във вторник вечерта.