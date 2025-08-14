IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Политически протести в Сърбия прераснаха в насилие със сблъсъци в големите градове

Протестите заради смъртта на 16 души, загинали при срутването на покрива на ремонтирана жп гара в Нови Сад, продължават вече девет месеца

08:32 | 14.08.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Привърженици на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) хвърлиха сигнални ракети и пиратки по протестиращи срещу правителството в Нови Сад в сряда вечерта, като накараха полицията да се намеси, за да сложи край на сблъсъка, предава Ройтерс. Това е значителна ескалация на продължаващите вече девет месеца протести в Сърбия.

Ежедневните протести в цялата страна след смъртта на 16 души, загинали при срутването на покрива на ремонтирана жп гара в Нови Сад през ноември миналата година, засегнаха популярността на популисткия президент Александър Вучич и на СПП.

На пресконференция късно в сряда Вучич, в компанията на вътрешния министър Ивица Дачич, заяви, че 16 полицаи и около 60 привърженици на партията му са били ранени в Нови Сад. Той също така обвини неизвестни чуждестранни сили в организирането на бунтовете и обеща арести.

„Лицата, които са нарушили закона, ще бъдат задържани... Тази вечер предотвратихме катастрофален сценарий, планиран от някого в чужбина“, заяви той.

Ройтерс не е успяла да потвърди независимо твърденията на Вучич.

Кадри на частната телевизия N1 TV показаха как към протестиращите в Нови Сад са хвърляни сигнални ракети и пиратки от посоката на офисите на СПП. Те показаха и протестиращи срещу правителството, някои с окървавени лица, които твърдяха, че поддръжниците на Вучич са ги атакували с пръчки и палки.

Опозиционното „Народно движение на Сърбия“ заяви, че лоялистите на Вучич са отговорни за сблъсъците.

„Атаките на хора с пиротехнически средства нарушават правото им на живот и протест“, се казва в изявление.

В столицата Белград полицаи в пълно бойно снаряжение попречиха на протестиращи срещу правителството да се доближат до парка близо до сградата на парламента, където от март са разположени поддръжниците на Вучич.

Свързани статии

На други места в Белград протестиращи срещу правителството влязоха в сблъсъци с полицията, която им попречи да се доближат до местните офиси на СПП.

Протестиращите обвиняват корупцията за срутването на покрива на жп гарата в Нови Сад и настояват за предсрочни избори, с които се надяват да свалят Вучич и партията му от власт. Те управляват от 13 години.

Студенти, опозиция и антикорупционни организации обвиняват Вучич и съюзниците му във връзки с организираната престъпност, насилие срещу опоненти и ограничаване на свободата на медиите. Те отричат обвиненията.

В сряда вечер студентите, които оглавиха протестите, призоваха привържениците си да протестират пред офисите на СПП в големи градове в Сърбия, включително Белград, Нови Сад, Крагуевац, Чачак и Ниш, след като няколко протестиращи бяха ранени при сблъсъци с привърженици на СПП в град Врбас във вторник вечерта.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 08:32 | 14.08.25 г.
протести в Сърбия Александър Вучич
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Свят виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още