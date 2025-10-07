Калоян Константинов: В Газа и на Западния бряг трябва да бъдат разположени войски на ООН

Подобно на Босна и Косово в Газа и на Западния бряг трябва да бъдат разположени войски на ООН, които да следят за спазването на мира и демократичните принципи. Това мнение изрази Калоян Константинов, асистент към БАН и експерт по въпроси за Близкия изток, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Според него Израел няма да се съгласи с това, тъй като „от 1967 г. насам виждаме какви са намеренията на Тел Авив“.

„Планът за мир в Газа не бива да идва от САЩ и Израел, тъй като и двете страни показаха, че нямат добри намерения към палестинското население. Нужно е ООН да се задейства и да покаже, че е реална организация, Арабската лига също може да се намеси, тъй като членуващите страни споделят една култура, език и религия с палестинците“, коментира международният експерт.

По думите му не е сигурно дали преговорите за прекратяване на огъня в Ивицата Газа, които се водят в Египет, ще приключат и дали, ако приключат с определена договорка, тя ще бъде спазвана. „Недоверието се дължи на фактите през последните години, на действията на американския президент Доналд Тръмп още в първия му мандат и на действията на израелското правителство“, отбеляза Константинов и припомни, че редица договорки и спогодби с други държави от региона в миналото не са били спазени от Вашингтон и Тел Авив.

„Възможно е преговорите да са параван, за да се свали гардът на „Хамас“ и на участниците от страна на палестинския народ, с цел да се подготвят атаки от Израел“, допуска Константинов.

Той напомни, че такъв пример вече имаше през юни, когато се водеха преговори между Техеран и Вашингтон, когато САЩ неочаквано атакуваха Иран. Международният експерт добави, че дори да се стигне до договор за разоръжаване на „Хамас“, изтегляне на Израел и ново правителство в Газа, това едва ли ще доведе до траен резултат.

Не тероризъм, а национално-освободителна борба

„„Хамас“ е кръвопролитна групировка, престъпна организация, от която най-много страда палестинският народ, но същевременно членовете ѝ не са ислямистки терористи в класическия смисъл на думата, те са по-скоро национално-освободително движение, използващо изключително криминални и терористични похвати“, обясни Константинов.

Той обоснова тезата си и с конкретни цифри – от 1948 г., и особено от 1967 г., когато е подписан последният договор, са завзети над 90% от палестинската територия. По данни на ООН от 1967 г. насам на Западния бряг са създадени над 800 незаконни израелски селища, в които живеят над 800 хил. незаконни израелски заселници, Израел извършва постоянни атаки, при които са убити над 120 хил. палестинци в сравнение с по-малко от 5 хил. убити израелски граждани в терористични атаки на „Хамас“ и други групировки.

„Проблемът не е резултат от борба между ислям и юдаизъм, а от системното заграбване на палестинска земя с подкрепата на ООН. То продължава“, посочи Константинов.

Според него, дори членовете на „Хамас“ да бъдат избити – преди началото на войната групировката е имала между 20 хил. и 30 хил. бойци, а към момента се смята, че са сведени до 10 хил.-15 хил., и групировката да се разоръжи, ако Израел не промени политиката си спрямо палестинците, след години ще се оформят нови групировки. „За повечето палестинци това е война за национално освобождение“, изтъкна той.

Невинни няма

Константинов цитира данни, според които се смята, че над 90% от Газа е напълно унищожена, както и по-голямата част от тунелите на „Хамас“.

„ООН обяви неотдавна, че в Газа има глад и вина за това положение имат както израелските сили, които разстрелват хора по граничните пунктове и не допускат доставката на храна, така и „Хамас“, която активно използва мирното население като живи щитове и краде храната, за да я продава и да добива ресурси“ обърна внимание международният експерт.

Той обясни, че много е вероятно „Хамас“ да иска да използва преговорите, за да се окопити, да се въоръжи и след това отново да възстанови контрабандата с тунелите под границата с Египет и участието си в международната търговия с наркотици, преминаваща през Латинска Америка и Балканите.

Защо броят на жертвите на конфликта в Газа е толкова голям? Ще се намесят ли арабските страни? Ще възобнови ли Иран работата по предполагаемата си програма за разработване на ядрени оръжия? Как ще се развият отношенията на Техеран с Русия и Китай?

