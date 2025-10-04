Атаките на Израел в Газа продължават въпреки призивите на Тръмп за мир

Службата за гражданска защита в Ивицата Газа съобщи за десетки израелски удари и артилерийски обстрел в град Газа въпреки призива на президента на САЩ Доналд Тръмп към Израел да прекрати „незабавно“ бомбардировките в палестинската територия.

„Нощта беше много бурна. Израелската армия нанесе десетки удари и артилерийски обстрел срещу град Газа и други райони на ивицата Газа въпреки призива на президента Тръмп да се прекратят бомбардировките“, заяви говорителят на службата Махмуд Басал.

Басал, чиято агенция действа под ръководството на ислямисткото движение „Хамас“, добави, че 20 къщи са били разрушени по време на нощните бомбардировки.

Междувременно израелската армия предупреди жителите на град Газа да не се връщат и допълни, че той остава зона на активни бойни действия.

"Израелските войски все още провеждат операции в град Газа и е изключително опасно връщането там. За ваша сигурност не се връщайте на север и не се приближавайте до зоните, където действат войските, в това число в южната част на ивицата Газа", каза в "Екс" арабскоезичният говорител на армията, полковник Авичай Адрае.

Преди това премиерът на Израел Бенямин Нетаняху реагира на изявлението на ю Тръмп, в което той призова Израел да прекрати атаките си в Газа, като заяви, че отговорът на „Хамас“ на неговия план показва, че групировката е „готова за мир“.

Офисът на премиера в Йерусалим обяви, че „в отговор на реакцията на „Хамас“, Израел се готви незабавно да приложи първата фаза от плана на Тръмп за незабавно освобождаване на всички заложници“.

„Ще продължим да работим в пълно сътрудничество с президента и неговия екип за прекратяване на войната в съответствие с принципите, установени от Израел, които съвпадат с визията на президента Тръмп“, се казва в заключение на изявлението.

/БТА/