Доналд Тръмп съобщи за "исторически ден за мира" след среща с Нетаняху за Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху се е сегласил с плана за мир в Газа от 20 точки, съобщи американският президент Доналд Тръмп по време на съвместна пресконференция във Вашингтон, предаде Bloomberg. Тръмп определи днешния ден като "исторически за мира".

Планът има одобрението на други лидери от Близкия изток и според думите на американския президент може да постави основите за траен мир в целия регион.

"Говорихме как да прекратим войната в Газа, но това е само част от голямата картина на мира в Близкия изток", каза Доналд Тръмп. По думите на американския президент постигнатото едва ли е било очаквано и се дължи на подкрепата, която има от арабските лидери.

Документът предвижда отказ на "Хамас" да участва под някаква форма, директно или косвено, в управлението на Газа и все още не е одобрено от организацията. Нейни представители коментираха преди срещата между Тръмп и Нетаняху, че не са виждали плана и имат нужда от малко време, за да се запознаят с подробностите.

Документът предвижда незабавно прекратяване на огъня между двете страни, връщане на всички заложници, включително и телата на загиналите, в рамките на 72 часа след това. Израел от своя страна ще пусне 2000 затворници и ще гарантира, че няма да прави опити да окупира или анексира Газа. Ивицата ще бъде управлявана от технократи - аполитичи представители на палестинската общост в региона.

Те ще бъдат контролирани от "Борд на мира", чийто председател ще бъде Доналд Тръмп. В него ще влязат и други бивши и настоящи световни лидери като например бившият британски премиер Тони Блеър, посочва още Bloomberg.

Ако бъде постигнато споразумение, гражданите на Газа ще могат да останат по домовете си, защото хуманитарната помощ от международни организации ще бъде незабавно допусната.

Този план беше представен от Тръмп и държави с предимно мюсюлманско население през миналата седмица в Ню Йорк. Събитието беше в рамките на Общото събрание на ООН.

През миналата седмица няколко европейски държави, включително и Великобритания и Франция признаха съществуването на независима държава Палестина. ЕС пък наложи и санкции срещу Израел заради хуманитарната криза в Газа. Тези мерки поставиха Израел и Бенямин Нетаняху в изолация. Ситуацията беше използвана от американския президент да настоява за прекратяване на огъня.

Малко преди това по искане на Тръмп израелският премиер се обади на своя колега в Катар и се извини за удара в Доха, целящ представители на "Хамас". Катар е един от основните медиатори между Израел и "Хамас" и на негова територия се намира една от най-големите американски военни бази в региона.