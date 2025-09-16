Във вторник Израел започна дългоочакваната си сухопътна офанзива в град Газа с танкове и дистанционно управляеми бронирани коли, пълни с експлозиви, въпреки международните критики и констатациите на комисия на ООН, че се извършва геноцид на палестинска територия.

„Газа гори. Армията на Израел удря терористичната инфраструктура с железен юмрук“, писа министърът на отбраната на Израел Израел Кац в платформата X при началото на атаката рано тази сутрин. „Няма да се откажем, докато мисията не бъде завършена“, добавя той, цитиран от британският в. Guardian.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че целите на офанзивата са „победа над врага и евакуация на населението“, като пропусна да спомене освобождаването на останалите израелски заложници, което досега беше постоянно заявявана военна цел, добавя медията.

Семейства на заложници и техните поддръжници протестираха близо до резиденцията на Нетаняху в Йерусалим във вторник, като го обвиняват, че е изоставил техните близки.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че е ясно, че Израел няма интерес от мирен изход от конфликта. „Израел е решен да стигне до края и не е отворен за сериозни преговори за прекратяване на огъня, а това ще има драматични последици за страната“, добавя той.

Длъжностни лица от Израелските отбранителни сили посочват, че две дивизии са участвали в сухопътното настъпление към центъра на град Газа, като една дивизия го е обградила. Те изчисляват, че нахлуващите сили ще бъдат посрещнати от до 3000 бойци на групировката „Хамас“ и съюзниците им, заради което израелските сили ще напредват предпазливо.

Някои от основните оръжия, използвани в офанзивата, са бронетранспортьори от стар модел, преустроени така, че да се управляват дистанционно, и заредени с експлозиви. Според израелски доклади те се насочват към предполагаеми позиции на „Хамас“ и се взривяват.

Министерството на здравеопазването в Ивицата Газа съобщи във вторник следобед, че 59 души са убити и 386 са ранени през предходните 24 часа. С тях официалният брой на палестинските жертви за близо две години война достига почти 65 хил. души.

Израел се изправя пред нарастваща изолация заради атаката срещу град Газа. В сряда Европейската комисия (ЕК) трябва да представи план на държавите членки за налагане на „мерки за оказване на натиск върху израелското правителство да промени курса си по отношение на войната в Ивицата Газа“, съобщи днес върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика Кая Калас.

„Спирането на търговските отстъпки и налагането на санкции на екстремистки министри и насилствени заселници биха били ясен сигнал, че ЕС изисква край на тази война“, коментира Калас.

Нетаняху се опитва да подготви страната за по-голяма икономическа изолация, като коментира в реч, че хората ще трябва да се адаптират „към икономика с автаркични характеристики“, т.е. по-самостоятелна и с по-малко търговски възможности.

Според данни на ООН около 140 хил. души са избягали от град Газа на юг през последния месец. Тес Инграм, говорител на агенцията на ООН за закрила на детето УНИЦЕФ, заяви, че няма безопасно убежище за разселеното население.

Наземната атака е предприета непосредствено след двудневното посещение на държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който обеща „непоколебима“ подкрепа на САЩ за Израел.

След като наземната офанзива беше започната, президентът на САЩ Доналд Тръмп хвърли вината за нея върху „Хамас“. Той коментира пред репортери в Белия дом, че бойците ще имат „адски трудности“, ако използват оцелелите заложници като човешки щитове по време на нападението.