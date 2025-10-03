Тръмп даде на "Хамас" срок до 5 октомври да приеме мирния му план за Газа

Американският президент Доналд Тръмп написа гневен пост в своята социална мрежа Truth Social към "Хамас". "Ще имаме мир в Близкия изток по един или друг начин", посочи той и призова организацията да приеме мирния му план за Газа, да пусне взетите в плен и телата на загиналите при терористичната атака през октомври 2023 година.

"Ако този последен шанс не бъде използва, целият ад ще се отвори пред Хамас, както пред никого друг", написа още америкаският президент.

Преди дни Тръмп разговаря с премиерът на Израел Бенямин Нетаняху, който одобри предложения му план за мир в Газа. В 20 точки, включващи незабавно прекратяване на огъня, пускането на заложниците, държани от "Хамас", изтеглянето на израелските военни от Газа, както и обещанието на "Хамас", че няма да участва в управлението на Ивицата Газа, а на Израел, че няма да анексира зоната.

"Исторически ден за мира", определи американският президент след като си осигури съгласието на Израел.

Според източник на Politico Катар и други арабски държави са препоръчали на "Хамас" да приеме условията. Организацията съобщи, че ще даде отговор, когато анализира в детайли предложението на САЩ.

От администрацията на Белия дом са коментирали пред изданието, че първоначално Тръмп е дал "три-четири дни" срок на "Хамас" да даде отговор на предложението му за мир.