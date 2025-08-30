САЩ ще откажат виза на палестинския президент Махмуд Абас за Общото събрание на ООН

Администрацията на президента Доналд Тръмп заяви, че ще откаже визи на президента на Палестинската автономия Махмуд Абас и 80 други палестински държавни представители, което вероятно ще направи невъзможно да присъстват на заседанието на Общото събрание на ООН следващия месец, съобщава Bloomberg.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че палестинските власти, както и Организацията за освобождение на Палестина „трябва решително да отхвърлят тероризма – включително клането на 7 октомври“. Той също така посочи, че палестинските лидери трябва да спрат усилията „за осигуряване на едностранно признаване на предполагаема палестинска държава“.

Служител на Държавния департамент потвърди, че Абас и другите представители са сред тези, на които ще бъде отказана виза.

Този ход нарушава десетилетния прецедент, в рамките на който САЩ се съгласяват да издават визи на правителствени служители, включително Абас и други палестински лидери, за да присъстват на годишното събрание на ООН и да произнасят речи от емблематичната зелено-мраморна трибуна. Очакваше се Абас да произнесе реч по време на събитието, което започва на 23 септември.

Споразумението за централата на ООН, което определи Ню Йорк за седалище на световната организация, изисква САЩ да издават визи на длъжностни лица, присъстващи на събития там. Досега са издавани документи дори за високопоставени служители от враждебни държави като Иран, които иначе не биха могли да получат виза.

През юни администрацията на Тръмп наложи санкции на членове на Палестинската автономия „заради неспазване на ангажиментите си и подкопаване на перспективите за мир“. Това беше възприето като противодействие на стъпките на европейски страни към признаване на палестинска държава.

Държави като Франция, Канада и Великобритания сигнализираха, че ще обявят признаването си на палестинска държава по време на срещата следващия месец. Ходът е предназначен отчасти да окаже натиск върху израелския премиер Бенямин Нетаняху да прекрати военната си кампания срещу „Хамас“, в рамките на която са убити над 61 000 палестинци, според здравното министерство, управлявано от „Хамас“.