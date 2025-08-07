Владимир Чуков: Израел е изправен пред дилема – окупация или обсада на Газа

Най-вероятно на днешното заседание на правителството на Израел може би няма да бъде формулирана думата окупация, тъй като тя има правни последствия – администриране на Ивицата Газа и включително социална грижа за населението там. Тази прогноза направи арабистът чл.-кор. проф. Владимир Чуков в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Той съобщи, че днес, в късния следобед, предстои да се събере кабинетът по сигурността на Израел и да се реши какво ще е бъдещето на действията в Ивицата Газа. „В момента се води интензивен дебат вътре в израелското правителство и между правителството и военните. Премиерът Нетаняху настоява за по-твърди мерки, докато началникът на генералния щаб Аял Замир е против пълна окупация. Какво ще надделее не е много ясно“, коментира арабистът.

Проф. Чуков смята, че докато окупация на Газа предполага ангажимент за управление и социални грижи за населението, което страда изключително в момента, обсадата и интензивните удари по въздух, суша и море, могат да спестят жертви за израелската армия.

Той обаче добави, че окупация и дори анексиране в бъдеще не са изключени, особено предвид посещението на религиозния и крайнодесен министър Безалел Смотрих в едно от заселническите селища в окупираните от Израел територии в Палестина.

Според арабиста има сериозни признаци, че се подготвя нова мащабна операция. Той предположи, че тя може да продължи около пет месеца, както ще изисква мобилизация на около 50-60 хиляди резервисти. Той съобщи, че израелските власти призовават населението на Газа да се изтегли към южните части, около град Рафах и крайбрежието, където се говори за „създаването на така наречения „хуманитарен град“ – временна зона за над 1 милион души“.

Проф. Чуков отбеляза, че не може да се каже как ще бъде изпълнена тази заповед и това решение, които ще вземе от политическото ръководство, след като има сблъсък не само в кабинета в рамките на политическия елит и опозицията, но и в самото израелско общество.

„Целите на тази операция ще бъде унищожаване на останалите командни структури на „Хамас“, особено в град Газа и в бежанските лагери. Въпреки това, самата организация вече е неспособна да продължи да управлява Ивицата Газа, както го е правела от 2007 г. насам“, е мнението на арабиста.

Владимир Чуков цитира неназован представител на „Хамас“, който признава в интервю за саудитска медия, че групировката няма капацитета да администрира територията. Според него САЩ ще искат да играят роля в следвоенното управление на Газа и това се доказва и през усилията им – те предлагат разширяване на точките за раздаване на хуманитарна помощ от 4 на 16. „Именно плановете на САЩ за установяване на контрол върху територията са довели и до намеренията на Великобритания, Франция и Канада да признаят Палестинската държава преди Общото събрание на ООН през септември“, обясни професорът.

Той напомни, че европейците се активизираха, едва когато Тръмп обяви, че Газа трябва да се превърне в център за туризъм, жителите да се изселят, при което евентуалните бежански потоци се насочат към Европа.

Целия коментар гледайте във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването "В развитие" може да намерите тук.