САЩ наложиха санкции на китайска рафинерия за покупки на ирански петрол

САЩ наложиха санкции на около сто души, дружества и кораби, включително на китайска независима рафинерия, която помагала на Иран в търговията с петрол и нефтохимически продукти, съобщи администрацията на Доналд Тръмп, цитирана от Ройтерс.

Министерството на финансите санкционира Shandong Jincheng Petrochemical Group, която според него е независима рафинерия в провинция Шандун, купуваща милиони барели ирански петрол от 2023 г.

То санкционира и базираната в Китай Rizhao Shihua Crude Oil Terminal, която оперира терминал в пристанище Ланшан. Министерството на финансите заяви, че тя е приела десетина кораби от т. нар. сенчеста флотилия на Иран, които заобикалят санкциите.

Сред танкерите са били Kongm, Big Mag и Voy, които според Министерството на финансите превозвали няколко милиона барела ирански петрол за Rizhao.

САЩ смятат, че петролните мрежи на Иран помагат на Техеран да финансира ядрената и ракетната си програма и да подкрепя бойци в Близкия изток. Иран твърди, че ядрената му програма е за мирни цели.

Санкциите бяха наложени, въпреки че Израел и „Хамас“ подписаха примирие в Газа и сключиха сделка за заложниците, която, ако бъде приложена в цялост, ще доближи и двете страни повече от всякакви предишни усилия до прекратяване на войната, която се разпространи в целия регион и обхвана страни като Иран, Йемен и Ливан.

Министерството на финансите заяви, че това е четвъртият пакет от санкции, в който администрацията включва базирани в Китай рафинерии, които продължават да купуват ирански петрол.

„Министерството на финансите намалява паричния поток на Иран, като изважда ключови елементи от машината за износ на енергия на Иран“, заяви финансовият министър Скот Бесънт.

На заседание на кабинета в Белия дом след съобщението за санкциите Тръмп заяви, че Иран е уведомил администрацията, че подкрепя примирието между Израел и „Хамас“ и сделката за заложниците и добави, че САЩ ще работят с Техеран.

„Бихме искали те да могат също да възстановят страната си, но не могат да имат ядрено оръжие“, заяви Тръмп и добави, че скоро ще посети Близкия изток.

Въпреки американските санкции Иран продължава да изнася големи обеми от петрол.

United Against a Nuclear Iran, която следи петролните доставки на страната, заяви, че износът ѝ на петрол през септември е достигнал нов връх за годината от около 63,2 млн. барела, възлизащи на около 4,26 млрд. долара.

Този ръст на продажбите вероятно се дължи на презапасяване преди възобновяването на санкциите на ООН върху Иран, добави организацията.

Държавният департамент заяви, че САЩ са определили санкции за първия базиран в Китай терминал, Jiangyin Foreversun Chemical Logistics, заради приемане на нефтохимически продукти с ирански произход.

Китай винаги се е противопоставял твърдо на злоупотребата от САЩ с незаконни едностранни санкции, съобщи говорителят на китайското посолство във Вашингтон Лю Пеню.

„САЩ трябва да спрат да се намесват и да подкопават нормалното икономическо и търговско сътрудничество между Китай и Иран“, допълни той в отговор по имейл до Ройтерс.

„Китай ще предприеме всички необходими мерки, за да запази решително легитимните права и интереси на китайските компании“, отбеляза още Лю.