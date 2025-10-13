Има ли българи готови да дарят 1 млн. долара на Тръмп и да живеят в САЩ

Администрацията на президента Доналд Тръмп се опитва да привлече богати хора в САЩ с новите си програми за "златни визи" срещу заплащане и има засилен интерес към тях, включително от България. Това коментира адвокат Христо Василев в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

„Богати кандидати могат да получат право на пребиваване и работа в САЩ срещу дарение от 1 млн. долара в бюджета. Срещу това те стават данъчни резиденти. Новата политика се различава от досегашните имиграционни програми, тъй като не изисква инвестиции в активи, а директно плащане към американския бюджет“, посочи той.

Според Василев тепърва ще се уточняват всички правила за различните програми. „Диференцирани са три вида златни карти. Първата е Gold Trump Card, втората е корпоративна златна карта, която е за високопоставени служители на чужди компании, и третата карта, която се разработва в момента е Platinum Card, която ще бъде обявена по-късно“, обясни адвокатът. По думите му таксата за кандидатстване се очаква да бъде около 15 хил. долара. Кандидатите ще бъдат предмет на изследване на техните доходи за тяхното дарение.

„Тази процедура е една силна стъпка по монетаризация на имиграционната политика“, коментира Василев.

Той припомни, че досегашните имиграционни програми на САЩ – като EB5 или „Зелената карта“, вероятно ще претърпят промени. „Има слухове за отмяна на „Зелената карта“, тъй като администрацията на Тръмп иска да се фокусира да привлича богати хора“, добави адвокатът.

Той посочи, че новите златни карти могат да бъдат отменени от бъдещи президенти на САЩ, но засега те ще действат поне докато Тръмп е на власт.

„Вече има запитвания от български клиенти за условията, като се очакват разяснения по тях от посолството на САЩ, съобщи Христо Василев. – За много хора Америка си остава страната на неограничените възможности – те биха предприели такива мерки да дарят 1 млн. долара, за да получат постоянно пребиваване, право на живот и на работа там.“

