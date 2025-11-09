Лавров е готов да се срещне с американския държавен секретар Марко Рубио

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че е готов да се срещне с американския държавен секретар Марко Рубио, но допълни, че интересите на Русия ще трябва да бъдат взети предвид, за да има мир в Украйна, предава Ройтерс.

В петък Кремъл отхвърли спекулациите, че Лавров е загубил благоволението на Владимир Путин, след като усилията за организиране на среща на върха между руския президент и Доналд Тръмп бяха замразени миналия месец.

Ройтерс и други медии съобщиха, че Вашингтон е отменил новата среща на върха, след като министерството на Лавров изпратило съобщение, че Москва не е готова да изпълни исканията на САЩ за Украйна.

Британският вестник Financial Times цитира източник, според когото разговор между Лавров и Рубио отказал Вашингтон.

„Държавният секретар Марко Рубио и аз разбираме необходимостта от редовна комуникация“, каза Лавров пред държавната осведомителна агенция РИА.

„Важно е да обсъждаме проблема в Украйна и да насърчаваме двустранния дневен ред. Затова общуваме по телефона и сме готови да проведем срещи на четири очи, когато е необходимо“, отбеляза Лавров.

Русия атакува ядрени подстанции в Украйна

Русия нанесе множество удари с дронове и ракети при среднощни атаки срещу Украйна, включително срещу подстанции, които снабдяват две ядрени централи. Загинали са седем души, съобщиха украински представители в събота.

„Русия отново атакува подстанции, които захранват ядрените централи „Хмелницка“ и „Ровно“, съобщи външният министър Андрий Сибиха в социалната мрежа Х. „Това не бяха случайни, а добре планирани удари. Русия преднамерено застрашава ядрената безопасност в Европа“, допълни той.

Президентът Володимир Зеленски заяви, че Русия е изстреляла над 450 дрона и 45 ракети.

Трима души са били убити, а 12 – ранени, в град Днипро, когато дрон поразил жилищна сграда. Трима души са загубили живота си в югоизточната Запорожка област, а един е бил убит в Харковска област на север, съобщиха представители на местните власти.

Енергийни съоръжения в Киевска, Полтавска и Харковска област са били повредени, при което хиляди хора са останали без ток и вода, съобщи премиерът Юлия Свириденко. Представители на властите в Полтавска област заявиха, че са били използвани електрогенератори за осигуряване на вода.

По-рано в събота руското министерство на отбраната съобщи, че е извършило „масивен удар с висока прецизност с оръжия с голям обсег, базирани във въздуха, на земята и в морето“ срещу оръжейни заводи, газови и енергийни съоръжения в отговор на ударите на Киев срещу Русия.

Електрическата мрежа е стабилизирана

Министърът на енергетиката Свитлана Гринчук заяави, че екипи за бързо реагиране са стабилизирали електрическата мрежа, но предупреди потребителите, че са нужни нови прекъсвания на тока, за да може работата да продължи след атаките.

„Оценяваме последиците и координираме действията, които да предприемем, за да намерим алтернативни източници на енергия и да гарантираме връщане на тока и отоплението на хората“, каза Гринчук по националната телевизия.

Според съобщения в медиите и неофициални разкази в социалните мрежи прекъсването на електрозахранването продължава в поне две области – Харковска на североизток и Полтавска в централната част на Украйна.

Държавната енергийна компания „Центренерго“ заяви, че атаките са най-големите срещу съобъженията ѝ от началото на войната през февруари 2022 г. и че е спряла операциите в централите си в Киевска и Харковска област.

„Последният удар беше преди по-малко от месец, а врагът сега порази целия ни капацитет за производство на електрическа енергия едновременно. Станциите горят!“, съобщи в изявление „Центренерго“, която генерира около 8% от тока в Украйна. „Сега производството ни е нула“, допълни компанията.

Зеленски призова за засилване на натиска със санкции

Зеленски заяви, че санкционният натиск трябва да се засили. „За всеки удар на Москва срещу енергийната инфраструктура, който цели да навреди на обикновените хора преди зимата, трябва да има отговор със санкции, насочен срещу цялата руска енергия, без изключения“, заяви той в приложението „Телеграм“.

Сибиха призова за спешна среща на Съвета на гуверньорите на Международната агенция за атомна енергия и призова Китай и Индия да окажат натиск върху Русия да спре атаките срещу съоръжения, които съдават опасност от „катастрофален инцидент“.

От началото на нашествието си Русия атакува енергийния сектор с увеличаването на нуждата от отопление. Тя атакува газови съоръжения девет пъти в рамките на два месеца, съобщи държавната компания „Нафтогаз“.

Русия продължава и с настъплението си на бойното поле през последните седмици. Москва съобщи в сряда, че силите ѝ са постигнали пробиви около градовете Покровск и Купиянск и че са завладели малко село в Източна Украйна.

Киев засили ударите с дронове и ракети с голям обсег на територията на Русия, като порази петролни рафинерии, складове и логистични центрове, които според него захранват военната машина на Кремъл.

Според Украйна атаките са легитимна самозащита във войната, която Русия започна през февруари 2022 г.