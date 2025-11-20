Oxfam: Неравенството по света расте, докато богатите стават все по-богати

Неравенството между хората по света продължава да расте, обяви международната организация за спешна помощ и развитие Oxfam, цитирана от ДПА.

Богатството на милиардерите в страните от Г-20 се е увеличило с 2,2 трилиона долара през последната година, се посочва в анализ на Oxfam, публикуван днес преди предстоящата среща на върха на страните от Г-20. Според организацията тази сума би била достатъчна, за да изведе 3,8 милиарда души от състоянието на бедност, съобщава БТА.

Срещата на върха на Г-20 започва в събота (22 ноември ) в Йоханесбург. Г-20 обединява основните индустриализирани страни и развиващите се икономики в света. Oxfam съобщи, че милиардерите в страните от Г-20 са увеличили общото си богатство с 16,5 на сто за една година – от 13,4 трилиона долара на 15,6 трилиона долара.

Организацията оцени годишните разходи, необходими, за да се сложи край на нищетата за 3,8 милиарда души, които в момента живеят под прага на бедността на Световната банка на 8,30 долара на ден или 1,65 трилиона долара. „Оксфам“ призова лидерите на Г-20 да настояват за създаването на международен орган за справяне с неравенството и за ускоряване на усилията за облагане с данъци на свръхбогатите.

Очаква се намаляването на неравенството да бъде централна тема на срещата на върха.

Южна Африка е поръчала първия по рода си анализ на неравенството, за да даде съвети на лидерите на страните от Г-20 как да се справят с него. „Извънредният комитет на независимите експерти от Г-20 по глобалното неравенство“, ръководен от професор Джоузеф Стиглиц, идентифицира „спешна ситуация с неравенството“.

Комитетът посочва многобройните отрицателни последствия, които тази висока степен на неравенство нанася на човечеството и планетата, като нанася огромни икономически трудности за повечето страни, като същевременно подхранва политическата поляризация и ерозията на демокрациите.

Oxfam приветства препоръката на комитета за създаване на нов Международен панел за неравенство, който да играе аналогична роля на тази, която Междуправителствената експертна група по климатичните промени ( IPCC) изпълнява по отношение на климатичната криза. Такъв панел би донесъл същия вид научна прецизност при предприемането на спешни действия за справяне с това огромно неравенство.

Президентът на Южна Африка Сирил Рамафоса изрази подкрепата си за такъв панел. Южна Африка призовава другите страни от Г-20 да подкрепят доклада на Стиглиц и неговите препоръки.