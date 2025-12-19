САЩ спират временно лотарията за зелени карти

Администрацията на президента Доналд Тръмп спря временно програмата за лотария със зелени карти в САЩ, която по нейни твърдения е била използвана от заподозрения в стрелбата в Университета Браун и убийството на професор от Масачузетския технологичен институт, съобщава Bloomberg.

Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем заяви в публикация в социалната мрежа X, че иска от Службата за гражданство и имиграция на САЩ да спре временно лотарията, официално известна като Програма за разнообразие на имигрантските визи.

Американските власти по-рано идентифицираха стрелеца като Клаудио Мануел Невес Валенте – 48-годишен португалски гражданин, бивш студент в Университета Браун. Ноем заяви, че той е получил зелена карта чрез лотарийната програма през 2017 г. Тялото му беше намерено в четвъртък след явно самоубийство.

„На този отвратителен индивид никога не е трябвало да бъде позволено да влезе в нашата страна“, заяви Ноем в публикацията, добавяйки, че паузата „ще гарантира, че няма да има още американци засегнати от тази катастрофална програма“.

Преустановяването на лотарийната програма, която предоставя до 50 хил. визи годишно, е последната стъпка на президента Доналд Тръмп за ограничаване на имиграцията, често в отговор на насилие, за което неговата администрация обвинява либералната имиграционна политика.

Администрацията по-рано ограничи имиграцията от предимно развиващите се страни, след като афганистански гражданин беше заподозрян в убийството на двама войници от Националната гвардия във Вашингтон. Той също така предприе стъпки за добавяне на такса в размер на 100 хил. долара за кандидатстване за визи H-1B, често използвани от технологичния сектор.

Администрацията също така провежда агресивна имиграционна политика и продължава с плановете си за драстично разширяване на капацитета за задържане на имигранти, като потенциално ще използва около 20 „мегацентъра“ в цялата страна.