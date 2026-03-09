Капитан: Над 600 кораба "изчезнаха" заради войната и това се усеща от Черно море до Панама

В момента в района на Персийския залив са блокирани около 350 кораба за насипни товари и над 250 танкера, което представлява огромен тонаж, който практически „изчезва“ от пазара. Това съобщи капитан далечно плаване Александър Калчев, председател на Българската морска камера, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Цената на суровия петрол вече докосна границата от 120 долара за барел, след като ключови производители от Близкия изток ограничиха добива си, а напрежението между САЩ, Израел и Иран превърна Ормузкия проток в затворена зона.

Капитанът обясни, че затварянето на Ормузкия проток не е просто регионален проблем, а глобална икономическа заплаха. Той посочи, че през този тесен воден път преминават близо 20% от световните доставки на втечнен природен газ и значителен процент от петрола.

„Ефектите от войната в Персийския залив тепърва ще преминават през световната икономика заради промените във веригите на доставки и повишените цени за транспорт“, прогнозира капитан Калчев.

Той смята, че в средносрочен план се очаква доста сериозна промяна на веригите на доставка заради блокираните кораби и подчерта, че това се усеща от Черно море до Панама.

„Това ще докара нестабилност в абсолютно всички региони", коментира риска от геополитическото напрежение капитанът. „Като пример от миналата седмица – започнаха проблемите за преминаване през Панамския канал, който е почти на обратната страна на света, просто защото те дават приорите на танкерите, тъй като в момента за тях се усеща сериозен недостиг", допълни той.

Калчев очаква ефектът върху крайните потребители да бъде усетен бързо чрез цените на стоките. По думите му големите контейнерни линии вече пренасочват маршрутите си далеч от Червено море, което връща пазара към нивата от периода след COVID-19.

„Ще започнем да виждаме отново ставки, които имаше в периода след COVID, а именно 2-3 пъти по-високи от това, което е в момента, което, разбира се, ще бъде плащано от крайните клиенти“, предупреди Калчев.

Що се отнася до българския морски бизнес, капитанът преценява, че „ситуацията е двупосочна“. „От една страна, Български морски флат разполага с модерен и енергийно ефективен флот, което при високи цени на горивата е конкурентно предимство. От друга страна обаче, българската икономика като цяло ще понесе негативите“, отбеляза той. И добави, че тя ще стане неконкурентна, тъй като към цената на износа ще трябва да се добави някаква допълнителна стойност, заради транспорта. За стоките от внос отново ще пращат крайните клиенти.

Калчев посочи, че допълнително усложнение за бизнеса са новите екологични изисквания в Средиземно море, които налагат използването на по-скъпо дизелово гориво с ниско съдържание на сяра, което в условията на военен конфликт допълнително оскъпява всяка миля път.

