Търговските кораби вече са на фронтовите линии в Персийския залив

Ирански кораби, пълни с експлозиви, изглежда са атакували два танкера с гориво в иракски води, като са ги подпалили и са убили един човек от екипажа в сряда, а снаряди поразиха четири плавателни съда във водите на Персийския залив, съобщиха пристанищни власти, служби за морска сигурност и компании за оценка на риска, цитирани от Ройтерс.

Новите атаки срещу кораби, свързани със САЩ и Европа, бележат ескалация в конфликта между Иран и американско-израелските сили, като най-малко 16 кораба са били поразени в региона от началото на боевете.

Корабоплаването в Персийския залив и тесния Ормузки проток, през който преминава една пета от световния петрол, е почти напълно блокирано, откакто САЩ и Израел започнаха удари срещу Иран на 28 февруари. Това повиши цените на петрола в света до невиждани нива от 2022 г. насам.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция в Иран заяви, че ако атаките на САЩ и Израел продължат, той няма да позволи „и един литър петрол“ да бъде доставен от Близкия изток до САЩ, Израел и партньорите им.

Тръмп предупреди, че Вашингтон ще нанесе по-тежък удар на Иран, ако той блокира износа на петрол, и заяви, че петролните компании трябва да използват протока, тъй като „почти целият военноморски флот (на Иран) е унищожен“.

Плавателните съдове, които са били атакувани късно в сряда в Персийския залив близо до Ирак, са Safesea Vishnu, плаващ под флага на Маршаловите острови, и Zefyros под флага на Малта, които били натоварени с гориво в Ирак, съобщиха двама иракски пристанищни служители.

Иракската Държавна организация за търговия с петрол заяви, че Safesea Vishnu е бил нает от иракска компания, която слючила договор с организацията, а Zefyros бил натоварен с кондензатни продукти от Basra Gas Company. И двата кораба са били атакувани в зоната за товарене от кораб на кораб в иракски териториални води.

Иракските петролни пристанища са затворени

Иракските петролни пристанища са спрели напълно дейността си след атаките, докато търговските пристанища продължават да работят, съобщи иракската държавна осведомителна агенция, като се позова на ръководителя на държавната Генерална компания за пристанищата на Ирак.

United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) съобщи, че екипажът на единия кораб е бил евакуиран и се намира в безопасност.

„Кораб на Иракската пристанищна компания спаси 25 членове на екипажа от двата кораба, а пожарите и на двата кораба все още не са потушени“, заяви Фархан ал-Фартуси, генерален директор на Генералната компания за пристанищата на Ирак.

Иракските спасителни екипи продължават да търсят други моряци. „Извадихме от водата тялото на чуждестранен член на екипажа“, каза служител на пристанищната охрана.

Търговският и бенефициентният оператор на Safesea Vishnu са съответно Safesea Transport Group и Safesea Group, сочат данни на Lloyd's List Intelligence.

Данни на компанията показват, че търговският оператор на Zefyros, плаващ под флага на Малта, е базираната във Великобритания компания Cygnus Tankers ​Limited, а бенефициентният собственик на танкера е семейната група компании George & Vassilis Michael, ключов играч в гръцкото корабоплаване.

Революционните гвардейци заявиха, че корабите ще бъдат атакувани

Революционните гвардейци в Иран многократно предупредиха, че всеки кораб, който преминава през Ормузкия проток, ще бъде атакуван.

Два снаряда с неизвестен произход са поразили плаващия под флага на Тайланд товарен кораб Mayuree Naree, докато той преминавал през пролива в сряда сутринта, като са предизвикали пожар и са повредили машинното отделение, съобщи в изявление тайландският оператор на кораба Precious Shipping.

„Трима членове на екипажа са в неизвестност и се смята, че са блокирани в машинното отделение“, уточни компанията. „Работим с компетентните власти за спасяването на тримата изчезнали членове на екипажа“, отбеляза тя и допълни, че останалите 20 членове на екипажа са били евакуирани и са на брега в Оман.

Иранските гвардейци съобщиха в изявление, публикувано от осведомителната агенция Tasnim, че корабът е обстрелян от ирански изтребители, което предполага първото пряко участие на гвардейците. Досега те изстрелваха ракети и дронове.

Американският военноморски флот отхвърли почти ежедневните запитвания от корабната индустрия за военен ескорт през Ормузкия проток от началото на войната срещу Иран, като заяви, че опасността от атаки засега е твърде висока, заявиха запознати с въпроса източници. Тръмп каза, че САЩ са готови да осигурят военноморски ескорт, когато е необходимо.

Други три кораба са получили леки повреди

Контейнеровозът ONE Majesty, плаващ под японски флаг, също е претърпял леки повреди в сряда от неизвестен снаряд, на 25 морски мили северозападно от Рас ал-Хайма в Обединените арабски емирства, съобщиха две компании за морска сигурност.

Японският му собственик Mitsui O.S.K. Lines и говорител на наемателя му Ocean Network Express заявиха, че корабът е бил поразен, докато бил на котва в Персийския залив и че проверка на корпуса е установила леки повреди над водолинията.

Всички членове на екипажа са в безопасност заявиха те и добавиха, че корабът остава напълно оперативен и годен за плаване. Собственикът на кораба заяви, че причината за инцидента остава неизвестна и се разследва.

Трети кораб е бил поразен от неизвестен снаряд на около 50 морски мили северозападно от Дубай, съобщиха компании за морска сигурност.

Снарядът повредил корпуса на кораба Star Gwyneth, плаващ под флага на Маршаловите острови, информира компанията за управление на морския риск Vanguard и допълни, че членовете на екипажа са в безопасност. Собственикът Star Bulk Carriers съобщи, че корабът бил ударен в трюма, докато бил на котва. Няма пострадали сред членовете на екипажа и корабът не се е наклонил.

Рано сутринта в четвъртък UKMTO съобщи, че неустановен снаряд е поразил контейнеровоз, като е предизвикал малък пожар на 35 морски мили северно от Джебел Али в ОАЕ. Няма пострадали сред членовете на екипажа.

В сряда Иран предупреди, че светът трябва да е готов за цена на петрола от 200 долара за барел, а Тръмп заяви, че САЩ вече са спечелили войната. Около 2000 души са загинали от началото на конфликта, а световните енергийни пазари и транспортът бяха разтърсени. Конфликтът се разпространи в Близкия изток и наложи планове за рекордно освобождаване на стратегически петролни резерви, за да се смекчи едно от най-тежките сътресения за горивата от 70-те години на миналия век.

УНИЦЕФ съобщи, че над 1100 деца са били убити или ранени.

На предизборен митинг в Кентъки преди изборите в средата на мандата през ноември, където неговата Републиканска партия се представя слабо, Тръмп заяви, че САЩ са спечелили войната, но не иска да се връща на всеки две години. „Не искаме да си тръгнем преждевременно, нали? Трябва да свършим работата“, заяви той в сряда.

Цената на петрола се върна на ниво над сто долара за барел в часовете на азиатската търговия в четвъртък на фона на възобновените опасения за нарушаване на предлагането. Иран заяви, че смята да причини трайни икономически сътресения, като говорител на военното му командване каза в изявление, насочено срещу САЩ в сряда: „Подгответе се за петрол от 200 долара за барел, тъй като цената на петрола зависи от регионалната сигурност, която вие дестабилизирахте“.

В сряда Международната агенция за енергия (МАЕ) препоръча освобождаването на 400 млн. барела от световните стратегически резерви, най-голямата подобна намеса в историята. Тръмп съобщи, че решението на МАЕ „ще намали значително цените на петрола, докато приключим тази заплаха за Америка и за света“.

Американският министър на енергетиката Крис Райт заяви, че Тръмп е разрешил освобождаването на 172 млн. барела от Стратегическия петролен резерв на САЩ от следващата седмица.

За момента няма признаци, че корабите могат да преминават безопасно през Ормузкия проток. В сряда говорител на иранската армия заяви, че протокът „несъмнено“ е под ирански контрол, а страните от Г-7 – САЩ, Канада, Япония, Италия, Великобритания, Германия и Франция, приеха да обсъдят вариант за осигуряване на ескорт за кораби, за да могат да преминават свободно в Персийския залив.

Тръмп заяви, че американските сили са унищожили 58 ирански военни кораба и че Иран е „до голяма степен накрая на силите си“.

По-рано Тръмп заяви, че корабите би трябвало да преминават през Ормузкия проток, но запознати източници казаха, че Иран е поставил десетина мини в канала, което допълнително усложнява блокадата.

Американската разузнавателна служба съобщи, че ръководството на Иран до голяма степен е непокътнато и няма опасност скоро да падне, съобщиха трима запознати с въпроса източници.

ABC News информира, че Федералното бюро за разследвания (ФБР) е предупредило, че ирански дронове може да ударят Западното крайбрежие на САЩ, но Тръмп заяви, че не е притеснен от ирански удари на американска територия.

Държавният департамент на САЩ предупреди също, че Иран и свързани с него милиции може би планират да поразят американска петролна и енергийна инфраструктура в Ирак и допълниха, че в миналото милициите са атакували хотели, посещавани от американци.