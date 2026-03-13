Симеон Белорешки: С петрола ще се справим, по-притеснителна е ситуацията с газа

Сега има повече алтернативи и поради тази причина енергийният шок не е толкова голям. Този коментар направи Симеон Белорешки, енергиен експерт, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Той посочи, че енергийната ситуация в Европа е усложнена, но смята, че тенденцията е ръстът на цените постепенно да намалява. „С петрола ще се справим, по-притеснителна е ситуацията с газа. Химическата промишленост ще бъде засегната, тъй като тя от години страда от високата цена на газа, която повишава цената на торовете и храните“, обясни Белорешки.

Според енергийният експерт ситуацията допълнително се усложнява от това, че няма износ от най-големият производител на торове – Катар.

По думите му при петрола вече има алтернатива, тъй като електрическата мобилност се развива все повече. „Въпреки високата цена на петрола, когато има усещане, че цената ще се задържи, компаниите увеличават добива. В момента такова увеличение не се забелязва, което означава, че кризата няма да продължи дълго“, очаква Белорешки.

Той обясни обаче, че все още няма толкова евтино производство на зелен водород, което да замести торовете. Експертът подчерта, че в бъдеще то може да стане силен фактор, който да оказва натиск върху цените. „При предишни кризи цените на торовете доближиха тези на биопродуктите, което ще се повтори и сега. Това ще принуди все повече хора да потърсят алтернативи – това е преходен период“, смята Белорешки.

Той допусна, че при липсата на танкери от Катар с петрол, да се потърси алтернатива при руския газ. „Катар обаче не може да бъде заместен, тъй като те са вторият най-голям производител в света“, добави той.

Енергийния експерт засегна въпроса за атомната енергия, за която се предполага, че я очаква Ренесанс. Той прогнозира, че „нея ще продължи да я има, но няма да е в мащабите, за които се очаква“. „Европа ще има сериозни проблеми с ядрените реактори на Франция, които вече са стари. Да си зависим в атомна енергия означава да си 100% зависим“, изтъкна той. Белорешки отчете, че Европа закъснява с достъпните ВЕИ-та, включително тези за домакинствата.

Какви са ползите от модулните реактори? Ще видим ли в обозримото бъдеще масовото им производство? С колко се увеличаваха цените при енергийните шокове през 1973 г. и по време на войната между Иран и Ирак?

