А. Николов: Управляващите трябва да въведат ред, за да смекчат ефекта от енергийната криза

И при газовите, и при петролните доставки урокът, който нашите управляващи не помнят, е, че всеки остава сам и през следващите няколко седмици всеки ще се спасява поединично. Този коментар направи Александър Николов, бивш министър на енергетиката, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

Той се надява управляващите у нас да не слушат външни съвети, а да прегледат нашата система и да въведат ред, за да смекчат ефекта от енергийната криза.

Николов смята, че служебното правителство в България трябва да провери всички запаси и резерви, включително и тези в чужбина. „Нужно е да се помисли за изготвяне на график за доставки, както и ограничаване на мощности, които не са от първостепенно значение“, е съветът на експерта.

„Управляващите не правят разлика между вътрешно потребление и външен пазар. Обемите, които можеха да бъдат спрени с някаква неустойка, вече ги няма“, добави той. Според Николов новият служебен кабинет дори не дискутира възможността от допълнителни мерки.

„Поставянето на таван на маржа на печалба е логична стъпка, тъй като това прави шока към крайния потребител по-поносим“, даде пример с решението срещу спекулата в Гърция Николов.

Той е категоричен, че управляващите са длъжни да направят по-лек шока за електроенергийната система на България, за да ѝ осигурят икономическо предимство пред съседните страни, за да може да увеличи износа и да се възстанови по-бързо.

Николов е убеден, че през следващите тримесечия ще стане ясно, че Европа отново няма "План Б" за тежки ситуации и ѝ липсва автономност.

