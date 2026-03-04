К. Темелков: При диверсификацията са осигурени по-високи нива на газ в хранилището в Чирен

България е в сравнително стабилна позиция от гледна точка на природния газ благодарение на направените стъпки за диверсификация и по-високите нива на суровината в хранилището в Чирен. Тази оценка направи Кирил Темелков, зам.-председател на Българската газова асоциация, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Ние ще страдаме заедно с Европа, защото пазарите са ни обединени, коментира той влиянието, което има кризата на енергийните пазари вследтвие на войната на Израел и САЩ срещу Иран. „За радост, можем да кажем, че вече сме доста добре диверсифицирани откъм източници на доставка. Нашето хранилище за момента е достатъчно пълно – приблизително малко над 40%", посочи той.

Според него обаче националните запаси могат да покрият потреблението само за няколко седмици, което означава, че страната остава силно зависима от общоевропейската динамика и ценовата волатилност на нидерландския хъб TTF.

По думите на Темелков липсата на световна диверсификация на голяма част от пазара, която обхваща производството, преминаващо през Ормузкия проток, показва „колко в Европа сме уязвими от това влияние“.

По думите на енергийния експерт Европа все още не е изградила имунитет срещу геополитическите катаклизми на енергийните пазари. Според него фокусът върху прекъсването на връзките с Русия е бил успешен, но не е бил придружен от адекватна стратегия за алтернативна сигурност.

„Европа отново е изправена пред призрака на енергийна криза, като котировките на петрола и природния газ се изстрелват нагоре заради войната на САЩ и Израел срещу Иран“, предупреди той.

Енергийният експерт посочи, че ефективното затваряне на Ормузкия проток – една от най-важните точки за световната енергийна търговия – и прекъсването на доставките на втечнен природен газ (LNG) поставят европейските икономики под заплаха, тъй като разчитат на производствата в страни като Катар.

„Въпреки амбициите на САЩ да гарантират сигурността в региона чрез военноморски ескорти пазарите остават скептични. Обещанията на Доналд Тръмп за военни конвои и застрахователни гаранции и изпращането на френския самолетоносач „Шарл дьо Гол“ в Средиземно море са сигнали за сериозността на ситуацията, но няма да върнат цените до „нормалните“ им нива“, смята Темелков.

Той обърна внимание на пропуските в европейската политика. „Европейският съюз няма практическа пътна карта за енергиен преход, който да гарантира стабилност по време на шокове. Докато ЕС декларира отказ от изкопаеми горива, потреблението остава високо, а местното производство не се подкрепя“, обясни енергийният експерт.

Според Темелков особено тревожна е ситуацията с газовите хранилища в някои части на европейския континент. Той съобщи, че в края на отоплителния сезон нивата в определени държави са паднали до критичните 15-20%, а тепърва предстои период на запълване на тези хранилища.

„В момента в някои държави в Европа нивата на съхранение на природен газ са изключително ниски. Стигат до 15%, до 20% и изведнъж доставките започват да стават критични“, заяви енергийният експерт.

Изправена ли е Европа пред нов енергиен шок? Какво отражение ще имат нарушените доставки на газ за реалната икономика и особено за земеделието? Може ли да очакваме нов инфлационен скок при хранителните стоки?

Целия разговор може да гледате във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" може да намерите тук.