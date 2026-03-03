Трайчо Трайков: Почти 40% от потреблението на газ в България идва от Азербайджан

Почти 40% от потреблението на природен газ в България се осигурява от Азербайджан по силата на 25-годишен договор. Това споразумение гарантира предвидимост, сигурност на доставките и ценови условия сред най-конкурентните в Европа, заяви служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков по време на XII-та Министерска среща на Консултативния съвет по Южния газов коридор и IV-та Министерска среща на Консултативния съвет по зелена енергия в Баку.

„Развитието на регионалната газова инфраструктура и дългосрочното ни партньорство с Азербайджан за доставка на природен газ са важни условия за повишаване на енергийната сигурност и диверсификацията на източниците и маршрутите“, подчерта Трайков.

В период на нестабилни пазари азербайджанският газ изпълнява стабилизираща функция – доставките се изпълняват без прекъсване, а договорните параметри ограничават ефекта от резките ценови колебания, подчерта служебният енергиен министър. По думите му това означава по-нисък натиск върху бизнеса и домакинствата, по-голяма устойчивост на икономиката и запазване на конкурентоспособността на българската индустрия.

„В кризи като настоящата стратегическите партньорства показват истинската си стойност. Азербайджан е надежден, дългосрочен партньор и гръбнак на нашата енергийна стабилност“, подчерта Трайков.

С въвеждането в експлоатация на междусистемната газова връзка Гърция–България през октомври 2022 г. страната ни стана неразделна част от инфраструктурата на Южния газов коридор, който свързва Каспийския регион с европейските пазари, изтъкна още министърът.

По думите му свързаността осигурява гъвкавост при кризи, достъп до различни източници и по-ефективно използване на транзитния потенциал. За България това означава не само сигурни доставки, но и активна роля в управлението на газовите потоци в региона.

Трайков информира партньорите, че страната ни е водеща в изграждането на Вертикалния газов коридор – проект по оста юг–север, който ще увеличи с 50% транзитния капацитет между Гърция и Румъния. Инициативата е част от по-широката стратегия за диверсификация, в съответствие с плана REPowerEU и регионалния приоритет за намаляване на зависимостта от руски газ чрез достъп до LNG и каспийски ресурси.

Разширяване на сътрудничеството

В рамките на форума се проведе пленарна сесия под надслов „Южен газов коридор: Поддържане на успеха и следваща фаза на развитие“, както и инвестиционна кръгла маса ЕС–Азербайджан за зелена свързаност.

По време на среща с министъра на енергетиката на Азербайджан Парвиз Шахбазов бяха обсъдени възможности за оптимизиране на доставките по дългосрочния договор, проектът за газификация на Панагюрище, реализиран от „Асарел“ и SOCAR, както и хибридният проект за доставки на компресиран природен газ, изпълняван от „М-Газ“ и SOCAR за потребители без достъп до газопреносната мрежа.

Шахбазов заяви, че би оценил официалното включване на България в инициативата „Зелен енергиен коридор“ между Азербайджан, Грузия, Румъния и Унгария, която включва проект за подводен електрически кабел в Черно море – част от стратегическото енергийно сътрудничество между Европейския съюз и Азербайджан в рамките на инициативата Global Gateway. Миналата година е подписан меморандум за друг зелен коридор - от Азербайджан, през Грузия, Турция до България. В момента се подготвя извършването на предпроектно проучване.