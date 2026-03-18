Анализатор: Главният стратегически интерес на България е свързан с Брюксел

Все още главният стратегически интерес на България остава обвързан с Брюксел. Това мнение изрази Руслан Стефанов, програмен директор и главен икономист на Център за изследване на демокрацията, в предаването „Светът е бизнес“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Съветът му е страната ни да използва стратегическото си кръстопътно местоположение. „Страната ни никога не е имала по-силен национален суверенитет като страна членка на Европейския съюз, еврозоната, Шенген, разполагаща с пълни права и без механизми за мониторинг“, даде пример анализаторът. Като предимство за ролята ѝ той изтъкна, че България има принос в различни геополитически победи на Европа.

Руслан Стефанов посочи като голямо постижение на страната ни до момента факта, че тя се намира под два сериозни чадъра – на ЕС по отношение на икономическата сигурност и бизнес регулациите, и на НАТО от гледна точка на сигурността. „България трябва да е направила нещо правилно, щом се намира в сърцето на Европа от геополитическа гледна точка“, аргументира се той.

Стефанов посъветва избирателите и бизнеса да бъдат внимателни, когато подкрепят политически платформи, които говорят лековато за суверенитет, разглеждайки го като „национален мачовизъм". „Това е най-прекият път за загуба на суверенитет“, смята той, като визира предстоящите парламентарни избори.

Според него няма риск от хаос в страната ни, но рискът от руско влияние не е изчезвал. „Русия винаги е имала свободна ръка в българските избори и този път няма да е по-различно. В интерес на Русия е да откъсне държави от Брюксел“, смята анализаторът.

Той предупреди, че ако политическите партии у нас се поддадат на руското влияние и сметнат, че Брюксел е основният им враг, има опасност да се промени т. нар. политическа рискова премия на България и тя да се превърне в следващата Унгария, като загуби основния си ресурс за растеж – европейските фондове.

Остана ли Европа с войната в Украйна в периферията на интересите на САЩ? Може ли Европа без защитата на САЩ? Има ли стратегически интерес България да участва в Съвета за мир на Доналд Тръмп? Как да се възползва страната ни от позициите си от миналото в Сирия и Ирак?

