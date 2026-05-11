Политолог: Наблюдаваме затишие пред буря преди лятната офанзива на САЩ и Израел

В момента наблюдаваме затишие пред буря с цел събиране на сили за лятна офанзива на САЩ и Израел през юли, август или септември срещу Иран.Този коментар направи д-р Калоян Константинов, политолог към БАН и експерт по въпросите за Близкия изток, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Тя може да не включва пълна сухопътна операция, но ще предвижда поне ограничени действия по суша срещу остров Харг, петролното сърце на Иран“, посочи той.

Според д-р Константинов САЩ са надценили собствените си възможности и са подценили възможностите на Иран преди началото на конфликта в Близкия изток.

По думите му двете враждуващи страни са заинтересовани конфликтът в Близкия изток да продължава, а мирните предложения и на двете страни са направени така, че да бъдат неприемливи за другата.

Политологът смята, че операция „Епична ярост“ на САЩ срещу Иран се провали, тъй като не изпълни стратегическите си цели – ограничаване на капацитета на Иран за производство на ядрено оръжие и унищожаване на запасите му от обогатен уран, а също и неофициално смяна на режима в Иран.

Д-р Константинов подчерта, че това е причината САЩ да нямат интерес да приключат операциите си в Иран, тъй като това ще означава, че са загубили войната. Той отбеляза, че новата операция за вдигане на блокадата на Ормузкия проток беше поставена на пауза часове след началото ѝ и поясни, че според доклади, публикувани в западни медии, причината за това е била, че Саудитска Арабия – най-голямата държава съюзник на САЩ в Близкия изток, не е позволила на американците да използват въздушното ѝ пространство и бази за атаки срещу Иран.

„Това е огромен дипломатически пропуск, който показва две неща – разцепление в проамериканската коалиция срещу Иран и факта, че САЩ не са толкова могъщи и доминиращи, колкото самите те и светът мислеха“, изтъкна той.

По думите му иранците, от тяхна страна, също нямат полза конфликтът да приключи, докато не бъде отворен Ормузкият проток, тъй като те търпят големи загуби за собствената си икономика, която разчита на износа на газ и петрол.

Затова, според д-р Константинов Иран няма друг избор освен да продължи да натиска с удари по петролната инфраструктура и съоръженията за обезсоляване на водата на държавите в региона, тъй като това е единственият начин да победят. „Логиката диктува, че САЩ трябва да победят във войната, а Израел също натиска за това“, отбеляза политологът. Той очаква „студен конфликт“ да продължи да нанася щети и на двете страни и да ерозира авторитета и властта на САЩ и на Доналд Тръмп. Затова очаква това, от своя страна, да се отрази на междинните избори в Америка през есента.

Константинов изтъкна също, че вземане насила на обогатения уран, който Иран притежава, няма да бъде лесно, тъй като той е силно радиоактивен и освен това се намира дълбоко под земята в добре охранявани хранилища.

„Подобна операция би била изключително опасна, ще има стотици жертви от американска страна, тъй като иранската армия няма да стои безучастно. Израел вече заяви, че няма да участва в сухопътна операция на територията на Иран“, предупреди експертът по въпросите за Близкия изток.

Какво количество обогатен уран притежава Иран? Има ли интерес Китай от победа на Иран? Какви са последиците от атаките на Израел срещу Южен Ливан? Защо е трудно „Хизбула" да бъде разоръжена?

