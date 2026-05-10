Иран е изпратил отговора си на американското предложение за край на войната

Иран е изпратил отговора си на американско предложение, което има за цел да прекрати безизходицата между посредника Пакистан и Иран, която продължава над два месеца, съобщи осведомителната агенция ИРНА, цитирана от Ройтерс.

Съгласно иранското предложение сегашната фаза на преговорите трябва да се съсредоточи изключително върху прекратяването на военните действия в региона, казва запознат с въпроса източник пред ИРНА.

Източници и от двата лагера са заявили пред Ройтерс, че новите усилия за мир имат да цел да постигнат временен меморандум за разбирателство за прекратяване на войната и разрешаване на движението през Ормузкия проток, докато текат преговорите за по-пълно споразумение. То трябва да намери отговор на трудни за разрешаване спорове като ядрената програма на Иран.

Катарски танкер с природен газ премина Ормузкия проток в неделя за първи път от началото на войната в Иран, като се насочи към Пакистан, докато Вашингтон продължаваше да очаква отговора на Техеран на новите си предложения за започване на мирни преговори.

След около 48 часа относително спокойствие след спорадични сблъсъци миналата седмица, които разклатиха едномесечното примирие, Кувейт засече редица вражески дронове във въздушното си пространство рано в неделя, съобщиха властите.

Но танкерът „Ал Харатият“, опериран от QatarEnergy, е преминал безопасно през протока и се е отправил към пакистанското пристанище Порт Касим, според данни на компанията за анализ на корабоплаването Kpler. За първи път катарски плавателен съд с втечнен природен газ преминава през протока от началоо на войната на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.

Запознати източници съобщиха по-рано, че преминаването, което предоставя известно облекчение на Пакистан след спиране на тока, породено от прекратяването на жизненоважен внос на газ, е било одобрено от Иран, за да се изгради доверие с Катар и Пакистан. И двете страни са посредници във войната.

Но иранските власти заявиха, че кораби от страни, които спазват американските санкции срещу Иран, ще имат проблеми с преминаването на протока, съобщи полуофициалната осведомителна агенция Тасним в неделя.

САЩ ще изчакат отговор от Техеран на предложение, което официално би сложило край на войната преди да започнат преговори по по-спорни въпроси, включително ядрената програма на Иран.

Тръмп е под натиск да прекрати войната преди посещението в Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп трябва да посети Китай следващата седмица и той е подложен на нарастващ натиск да прекрати войната, която породи световна енергийна криза и създава нарастваща опасност за световната икономика.

Ирански депутати заявиха, че подготвят законопроект, който да формализира управлението на Ормузкия проток от Иран, като клаузите включват забранено преминаване на плавателни съдове на „враждебни страни“.

Американският държавен секретар Марко Рубио се срещна с катарския премиер Мохамед бин Абдулрахман ал-Тани в Маями в събота и обсъди необходимостта да продължат да работят заедно „за възпиране на заплахите и насърчаване на стабилността и сигурността в Близкия изток“, съобщи Държавният департамент в изявление, в което не се споменава Иран.

Според оценка на ЦРУ Иран няма да изпита сериозен икономически натиск от американската блокада още около четири месеца, съобщи американски официален представител, запознат с въпроса.

Високопоставен представител на разузнаването характеризира като неверни „твърденията“ за анализа на ЦРУ, за който първи съобщи Washington Post.

Катарското Министерство на отбраната потвърди, че търговски кораб, намиращ се в териториалните води на Катар североизточно от пристанище Месаид е бил атакуван днес с дрон. Корабът е пътувал от Абу Даби, предаха Франс прес и БТА.

По-рано катарските власти съобщиха, че тази сутрин неидентифициран снаряд е ударил кораб край бреговете на Катар. Това стана ден след като иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заплаши да атакува "вражески" кораби в региона.

Според Британската агенция за сигурност на корабоплаването UKMTO корабът е бил поразен на 23 морски мили североизточно от Доха.

Агенцията съобщи, че е избухнал малък пожар, който е бил потушен. Няма пострадали и не е отчетено замърсяване на околната среда. а корабът е продължил пътя си. Не се уточнява кой стои зад атаката.

Иранската агенция Фарс, позовавайки се на свой източник, съобщи, че удареният кораб е плавал под американски флаг и е принадлежал на САЩ.

Вчера командирът на флота на КГИР предупреди, че всяка атака срещу ирански танкери и търговски кораби ще доведе до "тежък ответен удар" срещу американски цели и "вражески кораби" в региона.

Заплахата последва американски удари срещу два ирански петролни танкера в Оманския залив в петък. САЩ поддържат блокада на ирански пристанища от 13 април.

Иран и САЩ размениха удари в четвъртък вечерта, което постави под натиск примирието, действащо от 8 април.

Според Международната морска организация около 1500 кораба и близо 20 000 моряци остават блокирани в района на Ормузкия проток.