Уорън Бъфет ускорява темпото на даренията за децата си, "докато е още жив"

Уорън Бъфет е дарил още 1,3 млрд. долара а фондациите на своите деца, става ясно от писмо, написано за Деня на благодарността от милиардера, пише Bloomberg. В него той посочва, че ще ускори темпото заради напредналата си възраст, за да "увеличи възможността те да се разпореждат с това, което по същество е цялото ми наследство, преди алтернативни попечители да ги заменят".

Бъфет ще конвертира 1800 акции клас А на Berkshire в 2,7 милиона акции клас Б, съобщиха от компаията в официално изявление. След това той ще даде 1,5 милиона от тези акции на фондация "Сюзън Томпсън Бъфет", кръстена на покойната му съпруга, и по 400 хил. акции за всяка от фондациите своите деца - "Шерууд", NoVo, както и на фондацията на Хауърд Бъфет. Милиардерът обаче планира да запази "значителна" част от акциите си клас А, докато стане смяната на управлението и инвеститорите свикнат с неговия наследнит Грег Абел.

Уорън Бъфет започна да прави дарения през 2006 година - първоначално на фондацията на Бил и Мелинда Гейтс, както и на своите деца. Малко по-рано тази година обаче Бъфет анонсира, че фондация "Гейтс" повече няма да получава средства от него след неговата смърт, а трите му деца ще управяват нов благотворителен фонд.

Уорън Бъфет планира да се оттегли от поста си на изпълнителен директор на своята Berkshire Hathaway в края на годината и да отстъпи поста си на 63-годишния Грег Абел. Абел ще пише годишните писма до акционерите, които се радват на голям интерес сред феновете на "Оракула от Омаха", които търсят в тях съвети за инвестиции и други мъдрости от 95-годишния милиардер.

В писмото си Бъфет признава, че вече усеща признаците на старостта и затова "ще замълчи", отстъпвайки на своя наследник да общува и с акционерите, и в борда на компанията. Традицията с писмата, в които милиардерът дава отчет за компанията, датира още от 1965 година, когато той поема губеща текстилна компания и е я превръща в империя. Бъфет обаче ще си запази един канал за общуване със своите фенове - писмата за Деня на благодарността, допълва CNBC.