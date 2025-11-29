Водещ производител на шоколад се обръща към AI за рецептите си

Швейцарската компания Barry Callebaut обяви, че ще си партнира с чилийския стартъп NotCo AI, за да използва изкуствен интелект (AI) в разработването на рецепти, докато се бори с високите цени на какаото и отслабващото търсене на какаовите си продукти, съобщава Ройтерс.

Производителите на шоколад търсят нови начини да намалят разходите, включително променяйки рецептите си, за да използват по-малко какао, тъй като цените на суровината се движат близо до рекордни нива. В същото време движението „Да направим Америка здравословна отново“, водено от американския министър на здравеопазването Робърт Ф. Кенеди-младши, води до нови натиск върху разходите.

„Това сътрудничество ни позволява да тестваме как изкуственият интелект може да подобри ефективността на процесите и да разшири усилията ни за иновации“, лаза в изявление главният изпълнителен директор на Barry Callebaut Питър Фелд.

Компанията остава ангажирана с традиционния шоколад, като същевременно проучва алтернативи на какаото, за да повиши устойчивостта си, заяви глобалният директор по корпоративни комуникации Кай Хумел.

Платформата, разработена от NotCo, наречена Giuseppe, сканира продуктите, за да помогне за идентифицирането и потенциалното заместване на определени съставки, заяви в интервю за Ройтерс главният изпълнителен директор и съосновател на NotCo Матиас Мучник.

Тя също така анализира база данни с хиляди съставки, които могат да бъдат изкуствено симулирани, за да се намери заместител, който да доведе до нещо подобно на целевата съставка, казва той, добавяйки, че по този начин компанията може да „избегне пробите и грешките“.

Barry Callebaut не е първата компания за потребителски стоки, която използва изкуствен интелект. Платформата на NotCo се използва от Magnum на Unilever, един от клиентите на Barry Callebaut.

Стартъпът е работил и с Kraft Heinz и производителя на Nutella Ferrero.

Производителят на Oreo Mondelez заяви миналия месец, че използва нов инструмент с генеративен AI, за да намали разходите за създаване на маркетингово съдържание с 30% до 50%.

Barry Callebaut, чиито съставки се съдържат в един от всеки четири шоколадови и какаови продукта, консумирани по света, не уточни какви финансови ползи очаква от внедряването на платформата на NotCo.

„Въпреки че виждаме голям потенциал, все още е твърде рано да гарантираме конкретни резултати“, заяви Хумел.