Netflix се оттегли от наддаването за Warner Bros., разчиствайки пътя за сделка с Paramount

Netflix се оттегли от наддаването за придобиването на Warner Bros. Discovery, като по този начин разчисти пътя на конкурента Paramount Skydance да финализира сделка за 111 млрд. долара за холивудското студио, предаде БТА, позовавайки се на Ройтерс.

Лидерът в стрийминг индустрията е убеден, че неговата оферта би получила регулаторно одобрение и би създала стойност за акционерите, но не желае да продължи да наддава.

„Винаги сме били дисциплинирани и при цената, необходима, за да се изравним с последната оферта на Paramount Skydance, сделката вече не е финансово привлекателна“, посочиха от Netflix в изявление. Компанията обяви, че ще продължи да инвестира в основния си бизнес, включително около 20 млрд. долара тази година във филми, сериали и други развлекателни продукции.

Акциите на Netflix поскъпнаха с 13 на сто в следборсовата търговия. Книжата на Warner Bros. Discovery поевтиняха, тъй като пазарът вече не очаква ново наддаване, докато акциите на Paramount останаха почти без промяна.

През декември Netflix сключи споразумение за 82,7 млрд. долара, включително поет дълг, за придобиване на студиото и стрийминг бизнеса на Warner Bros. Последвалите контраоферти от Paramount за цялата компания обаче поддържаха процеса на наддаване отворен. По-рано тази седмица Warner Bros. Discovery обяви, че разглежда подобрена оферта за придобиване от Paramount Skydance, без да разкрива стойността на сделката. Най-новата оферта бе предложена след седмица преговори между Warner Bros. Discovery и Paramount. По-рано Warner Bros. Discovery отхвърли предишните оферти на конкурентното холивудско студио, като предпочете офертата на Netflix за 27,75 долара на акция или 82,7 милиарда долара.

В четвъртък (местно време, б.ред.) Бордът на директорите на Warner Bros. прие, че последната оферта на Paramount от 31 долара на акция е по-изгодна.

Главният изпълнителен директор на Warner Bros. Discovery Дейвид Заслав заяви, че споразумението за сливане с Paramount ще създаде значителна стойност за акционерите и подчерта потенциала на обединената компания.

Активисткият инвеститор Ancora Holdings Group, който притежава дял в Warner Bros., определи развоя като „печеливша ситуация за акционерите и индустрията“.

Политически и регулаторен натиск

Борбата за придобиването привлече внимание както в Холивуд, така и във Вашингтон. Съизпълнителният директор на Netflix Тед Сарандос и изпълнителният директор на Paramount Дейвид Елисън посетиха столицата на САЩ, за да се срещнат със законодатели.

Съдебната комисия на Сената на САЩ насрочи изслушване за 4 март, за да разгледа отново продажбата на Warner Bros. Сенаторът от Масачузетс Елизабет Уорън заяви, че сделката представлява „антитръстова катастрофа“, която може да доведе до по-високи цени и по-малък избор за потребителите.

Офертата на Paramount включва кабелните телевизионни мрежи на Warner Bros. като CNN и TNT. Компанията подобри условията си след първоначални откази, включително чрез лични гаранции за 45,7 млрд. долара в капитал от тръст, създаден от Лари Елисън – председател на Oracle и баща на Дейвид Елисън.

Paramount се ангажира също така да предостави 2,8 млрд. долара за прекратяване на споразумението между Warner Bros. и Netflix, както и 7 млрд. долара обезщетение при евентуален отказ от регулаторно одобрение.

Компанията съобщи, че разполага с 57,5 млрд. долара дългово финансиране, осигурено от Bank of America, Citigroup и Apollo Global Management.