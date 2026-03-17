Канадски милиардер придоби близо 27% от издателя на списание Economist

Семейният холдинг на канадския милиардер Стивън Смит обяви днес, че е придобил от семейство Ротшилд техния дял от 26,9 на сто в Economist Group, издател на известното списание със същото наименование, предаде AFP.

„Стивън Смит, заедно със семейния си холдинг Smith Financial, постигнаха споразумение за придобиване на миноритарен дял от 26,9 на сто в Economist Group, обяви канадската компания в кратко комюнике, изпратено до агенцията.

Придобиването е от „лейди Лин Форестър де Ротшилд, нейното семейство и семейната ѝ фондация“, се посочва в комюникето, без да се дава информацията за финансовите параметри на сделката.

Стивън Смит, магнат във финансовите услуги, най-вече в ипотечното кредитиране, подкрепя „дългогодишната традиция на Economist за строга редакционна независимост и ще позволи стратегията и операциите на списанието да продължат без промяна“, уверява той.

Сред акционерите на Economist са големи имена в британския бизнес свят като Sainsbury's, Cadbury's и Schroders.

През 2015 г. Exor, холдинговата компания на италианското семейство Аниели, увеличи дела си до 43,4 на сто от капитала, след като придоби акции от британското издателство Pearson. Много от служителите на групата също притежават акции.

Economist е основан през 1843 г. от Джеймс Уилсън, шотландски производител на шапки, който е искал да се бори за свободната търговия срещу „Зърнените закони“ – протекционистко селскостопанско законодателство.

Списанието е седмично и има близо 1,26 млн. абонати. През последната си финансова година, приключила през март 2025 г., то е генерирало 40 на сто от приходите си в Северна Америка, двойно повече от приходите си във Великобритания.

Годишната му нетна печалба се е увеличила с близо 9 на сто през този период до 37,1 млн. британски лири (43 млн. евро).

(БТА)