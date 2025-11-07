Tesla ще направи от Мъск ... трилионер

Акционерите на Tesla са одобрили спорния пакет възнаграждения за главния изпълнителен директор Илон Мъск за до 1 трлн. долара през следващото десетилетие, ако бъдат изпълнени целите за ефективност.

Решението на акционерите потвърждава визията на Мъск за трансформиране на производителя на електрически превозни средства в сила в областта на изкуствения интелект и роботиката, пише Ройтерс.

Резултатът от вота беше очакван след като Tesla премести централата си от щата Делауеър в Тексас. Това позволи на Мъск да упражни пълните права на глас от приблизително 15% от своя дял в компанията.

В Делауеър правно оспорване попречи приемането на предишното възнаграждение на милиардера.

Акционерите одобриха пакета въпреки противопоставянето на някои големи инвеститори, включително от суверенния фонд на Норвегия. Преди гласуването бордът на Tesla посочи, че Мъск може да напусне компанията, ако пакетът за възнаграждения не бъде одобрен.

Това е най-голямото възнаграждение, гласувано някога на корпоративен лидер, подчертава Bloomberg.

Повече от 75% от гласовете са в подкрепа на безпрецедентния план, съобщават от компанията.

Споразумението за заплащане разчиства пътя за Мъск, най-богатият човек в света, да стане първият трилионер в историята и да увеличи дела си в Tesla до над 25% през следващото десетилетие. За да постигне пълното изплащане, той ще трябва да постигне цели за значително разширяване на пазарната стойност на Tesla, съживяване на западащия автомобилен бизнес и навлизане в роботиката.

Акциите на Tesla поскъпват с 2,5% в следборсовата търговия в Ню Йорк. Тази година акциите на компанията отчитат 14% ръст спрямо 16% за по-широкия индекс S&P 500.