Държавните банки в Китай подкрепиха имотния сектор с кредитни линии за 30 млрд. долара

Vanke и Midea първи ще се възползват от държавната подкрепа

Държавните банки в Китай са започнали съвместни усилия за заздравяване на финансите на изпитващите затруднения строителни компании в страната, като нови кредитни линии за общо над 220 млрд. юана (30,7 млрд. долара) бяха обявени в сряда, съобщава Financial Times.

Bank of Communications, шестата по големина банка в Китай по активи, първа обяви подкрепа, като договори кредитна линия за 100 млрд. юана за китайската строителна компания Vanke и 20 млрд. юана за Midea Real Estate в ясен знак за по-голямата подкрепа на правителството към по-силните играчи в имотния сектор.

BoCom съобщи, че кредитите ще подкрепят нуждите на предприемачите в „изграждането на проекти, ипотечни кредити, сливания и придобивания, инвестиции в облигации, гаранционни писма и финансиране на веригите за доставка“.

Bank of China, четвъртата по големина в Китай, съобщи по-късно, че ще предложи кредитна линия за още 100 млрд. юана на Vanke, а Agricultural Bank of China, третата по големина в страната, обяви, че също ще предложи кредитни линии на пет строителни компании - Vanke, China Overseas Land and Investment, China Resources Land, Longfor и Gemdale, но без да обявява конкретни цифри.

Industrial and Commercial Bank of China, най-голямата банка в Китай, също обмисля пакет от кредитни линии за десетки милиарди юани, предназначени за строителни компании, включително Longfor и Country Garden, съобщават местни медии.

Още кредити от държавни банки за строителни компании ще бъдат обявени в идните дни, заяви запознат с положението източник, според когото ходовете целят да покажат силна държавна подкрепа за смекчаване на ликвидната криза, която преживяват строителните компании.

Заемите на държавните банки са първото значително предложение за строителните компании, след като регулаторите обявиха пакет от мерки за подкрепа миналата седмица, който беше широко приет като повратна точка за сектора. Мерките за облекчение на имотния сектор в 16 точки бяха публикувани официално в сряда.

Повече от година индустрията е преследвана от забавяне на строителството, след като ликвидни проблеми в Evergrande, най-задлъжнялата имотна компания в света, се разпространиха в сектора, допринасящ за над една четвърт от икономиката на страната.

Подкрепата за Vanke, една от най-големите строителни компании в Китай и една от малкото, които запазват инвестиционен рейтинг, показва възможностите за оцелелите на пазар, където продажбите продължават да намаляват, а проекти остават недовършени.

Съдбата на Vanke контрастира с тази на Evergrande, която обяви спиране на плащанията миналата година наред с други строителни компании, включително Kaisa и Fantasia, и не успя да получи ново финансиране. Компанията, която има задължения за около 300 млрд. долара, е насред процес по преструктуриране и не е предоставила ясен план на инвеститорите.

Властите намекнаха, че пазарът е разделен на силни и слаби играчи. В понеделник ръководителят на регулатора на ценните книжа в страната И Хуейман заяви, че Китай трябва да задейства планове, за да подобри счетоводния баланс на строителните компании с добро качество и „да обръща голямо внимание на затрудненията и предизвикателствата пред имотната индустрия“.

Наред с кредита си за 100 млрд. юана на базираната в Шънджън Vanke BoCom предложи 20 млрд. юана на Midea Real Estate, имотното подразделение на китайския гигант в уредите за дома Midea Group и на още един играч, които избегнаха сериозни проблеми с ликвидността, наблюдавани в други части на пазара.

Midea Real Estate съобщи в комюнике, че споразумението за заема показва „признаването и доверието от традиционните банки и власти“.

Регулаторите удължиха крайните срокове на банките за налагане на таван върху заемите за имотния сектор и поискаха от тях да диверсифицират кредитните рискове между индивидуални проекти и строителни компании. Анализаторите считат това за знак за предстоящо предлагане на още кредити, не само за незавършени жилищни проекти, а и за строителни компании, които изнемогват заради ликвидната криза.

Рейтинговата агенция S&P съобщи тази седмица, че правителството „предприема по-смели стъпки, за да възстанови доверието в сектора“.

Преди мерките за подкрепа бяха изцяло „насочени към запазването на строителните компании живи достатъчно дълго, за да завършат милионите продадени предварително домове. Сега вниманието е съсредоточено върху това да се позволи на строителните компании да купуват земя, да строят, да растат и да просперират в бъдеще“, отбелязаха анализаторите.