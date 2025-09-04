Британските строителни компании преживяват най-дългия си спад от периода преди Covid

Строителните фирми във Великобритания преживяват най-дългя си спад от периода непосредствено преди пандемията след ново свиване на жилищното строителство, сочи внимателно следено допитване, цитирано от Bloomberg.

Индексът на S&P Global на мениджърите по поръчките в строителството е достигнал ниво от 45,5 пункта през август, което е леко подобрение спрямо петгодишното дъно от 44,3 пункта през юли, но все още показва значително свиване. Той се представя малко по-добре от очакванията на икономистите за ръст до 45 пункта.

Показателят отбеляза осми пореден месец на ниво под прага от 50 пункта, което разделя ръста от спада на производството, като продължи най-лошото представяне за сектора от свиването, което приключи през януари 2020 г.

Строителният сектор във Великобритания се свива за осми пореден месец. Графика: Bloomberg LP

Данните ще бъдат повод за притеснение за правителството на Киър Стармър, което се опитва да стимулира жилищното строителство и частично възложи надеждите си за възстановяване на икономиката на по-високите инвестиции в публична инфраструктура. Това контрастира с данните от общия PMI за Великобритания, който показа най-бързия растеж от една година насам през август.

„Резкият спад в жилищното строителство и инженерната инфраструктура отново беше основната причина за слабото цялостно представяне на строителния сектор“, коментира Тим Мур, икономически директор в S&P Global Market Intelligence. „Повишената несигурност сред бизнеса и опасенията относно перспективите пред британската икономика доведоха до отслабване на оптимизма в строителния сектор“, допълва той.

S&P съобщава, че жилищното строителство е отбелязало най-бързия си спад от февруари на фона на бавното начало на амбицията на правителството да построи 1,5 млн. нови жилища за пет години.

Спадът в инфраструктурното строителство се е задълбочил, като секторът е записал най-резкото си свиване на дейността от октомври 2020 г. Това е подобрение в бизнес активността, но тя остава на територията на свиването.

Доверието в сектора беше на най-ниското си ниво от декември 2022 г., като строителните компании посочват високата несигурност и избягването на риска от клиентите. Новите поръчки и заетостта са намалели за осми пореден месец на фона на забавения растеж.