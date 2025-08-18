Великобритания решава жилищните предизвикателства с роботика и дървесина

Гигантски роботизирани ръце, управлявани от изкуствен интелект, се движат из огромен завод в Оксфордшър, Англия, и изработват строителни конструкции от дървен материал, един от най-старите строителни материали в света, пише Ройтерс.

Тъй като британското правителство се ангажира да строи 300 хил. нови жилища на година, някои строителни компании твърдят, че комбинацията от технологии и екологични материали може да им помогне да преодолеят предизвикателства – от недостига на квалифицирана работна ръка до постигането на екологични цели.

Англия изостава от много подобни икономики по отношение на дела на жилищата, които са с дървена конструкция. Същевременно Великобритания като цяло е сред най-бавните страни в приемането на роботиката, особено в строителството, счита научният институт National Robotarium към Heriot-Watt University.

„Виждаме, че все повече големи строителни компании, както и малки и средни строителни фирми, приемат дървения материал като начин да преодолеят предизвикателствата, свързани с уменията и въглеродните емисии“, казва Алекс Гудфелоу, главен изпълнителен директор на Donaldson Timber Systems (DTS).

Неговата компания произвежда дървени конструкции за жилища и бизнес имоти, включително стени, подове и покриви, след което ги изпраща на компании за жилищно строителство за сглобяване.

Автоматизираното производство намалява трудоемкостта на жилищното строителство и предлага по-бърза, по-евтина и по-устойчива алтернатива на тухлите, камъните и бетонните блокове, съобщава компанията.

Проучване на строителни инспектори и на консултантската компания Rider Levett Bucknall показа, че строителството с дърво е 2,8% по-евтино от това с тухли.

По-бързо строителство

Заводът на DTS в Уитни, близо до Оксфорд в Югоизточна Англия, произвежда дървени панели за около сто къщи на седмица с проекти, въведени цифрово с помощта на изкуствен интелект, което намалява необходимостта от хартиени чертежи.

DTS съобщава, че роботиката и лазерите ѝ позволяват да произвежда предварително сглобени части, които строителите могат бързо да съединят на място. Технологията намалява времето, необходимо за построяване на дом, с около десет седмици в сравнение с традиционните материали, казва Гудфелоу.

Но остават пречки пред значителното увеличаване на дървените домове в Англия.

Амит Пател от Кралския институт на лицензираните оценители в областта на недвижимите имоти коментира, че материалът не се използва често в Англия поради затрудненията да се осигурят гаранции за дървени сгради, свързани с опасения относно тяхната дълготрайност.

Barratt Homes се е опитала да възроди използването на дървен материал през 80-те години на миналия век, но продажбите били подкопани от потенциалната му податливост на гниене и пожари.

Андрю Орис от Асоциацията за структурна дървесина казва, че тези опасения са били разгледани в сегашните строителни норми и в ръководството за пожарна безопасност на асоциацията.

Той казва, че секторът на дървеното строителство извън строителната площадка може да помогне за постигането на около една трета от целта на правителството за изграждане на 300 хил. нови жилища на година, ниво, което не е постигано в Англия от 70-те години на миналия век.

Официални данни на правителството показват, че почти 200 хил. нови жилища са били построени в Англия през 2023-2024 г., а Асоциацията за структурна дървесина отбелязва, че приблизително 40 500 от тях са жилища с дървена конструкция.

Строителни компании като Vistry и Taylor Wimpey са открили или планират да открият свои фабрики за производство на дървени скелета, а Bellway планира да използва дървен материал в една трета от жилищните си проекти до 2030 г.

Намаленото въздействие върху околната среда е друга полза, изтъквана от компаниите.

По-екологично и по-изгодно?

Саймън Парк, ръководител на отдела за устойчиво строителство в Bellway, казва, че дървесината поглъща и съхранява повече въглерод, отколкото излъчва, и че анализът на компанията показва, че бетонните тухли са най-големите източници на въглеродни емисии сред обичайните строителни материали.

Но срещу това стои произходът на суровините. Около 80% от дървения материал, използван във Великобритания, се внася, главно от европейски страни, а около 20% от доставките на тухли също са внос.

Остават и притесненията относно достъпноста на ипотечните кредити за дървени жилища, която вероятно ще се подобри, ако правителството даде сигнал за преминаване към дървено строителство, коментира Риц Малик, ипотечен брокер в независимата консултантска компания в областта на финансите R3 Wealth.

В същото време застаряващата работна ръка подчертава нуждата от повече роботика. Според Федерацията на строителите на жилища около една пета от строителните работници във Великобритания са на възраст над 50 години, като 25% от тях ще се пенсионират през следващото десетилетие.

През юни правителството обеща 50 млн. паунда (54 млн. долара) за центрове за внедряване на роботика в различни сектори, но Морис ван Санте, старши икономист по строителство в банка ING, казва, че строителният сектор във Великобритания изостава значително от другите страни по отношение на използването на роботика.

ING счита, че през 2023 г. в Европа на всеки 10 хил. строителни работници са се падали 1,5 робота спрямо 0,6 в САЩ и 0,5 във Великобритания.

Освен че директно запълва недостига на работна ръка, роботиката отваря и други възможности за заетост, казва Франк О’Райли, производствен директор в DTS, и добавя, че компанията е привлякла по-голям интерес от млади работници, които са запознати с технологиите, откакто заводът е въвел автоматизация и роботика.

„Тя (технологията) насърчава младите хора да я разглеждат като кариера“, отбелязва той.