Български купувачи движат имотния бум в гръцките селца около Кавала

Разходка около плажа на селцето Офринио, близо до Кавала, ясно показва нова тенденция. Някои от крайморските парцели са в процес на строителство, докато други вече са застроени с малки, новопостроени къщи – нов град, издигащ се над стария. На парцелите, където все още нищо не се строи, се продават мечти. Големи плакати с модели на „ваканционни апартаменти” обещават лятна фантазия на английски език, често показвайки усмихната двойка: „Първо се влюбваш. След това инвестираш. Това е плажът на Офринио.“

Посланието явно е намерило отклик. Българите вече съставляват най-голямата част от собствениците на втори дом в района. Гърция остава най-предпочитаната дестинация за тях и до края на миналата година 3228 български граждани са декларирали собственост в страната, пише гръцкият Ekathimerini, позовавайки се на български медии.

Брокери на недвижими имоти и строителни предприемачи в Кавала съобщават, че половината от клиентите им са българи, които купуват къщи и парцели по цялото крайбрежие от Неа Перамос и Ираклица до Офринио, като се насочват и към планински села на 20 км от морето.

Хората, работещи в сферата на хотелиерството и туризма, като цяло гледат положително на тази тенденция. Много местни жители обаче се чувстват малко неспокойни, тъй като селата им са пълни пет месеца в годината с български туристи, които сега са станали клиенти, съседи, а понякога дори и работодатели.

Неспокойството им не се дължи само на обичайните предизвикателства на туризма в Гърция – трафик, шум и натиск върху ограничената инфраструктура. Неотдавна заглавие в местен вестник гласеше: „Вече не се срещат гърци в Тузла – българи и турци са превзели плажа Офринио“. Подобни мнения често се чуват в ресторанти и кафенета.

Цените рязко се вдигат

Рица Карагианиду, опитен архитект и инженер, се опитва да претегли положителните и отрицателните страни. Нарастващото търсене от българския пазар е един от основните фактори, довели до повишаване на продажните цени, което прави наличните парцели все по-редки. Както тя отбелязва, във вече развитите туристически райони като Неа Перамос цените са се удвоили.

Още по-драматично е покачването в населени места като Тузла, където през последното десетилетие цените далеч надхвърлят очакванията: от 900 евро на кв.м средната цена на имотите се е покачила до 2500 евро на кв.м. Карагианиду казва, че в началото българите често са купували парцели на цени над реалната им стойност, което тласка пазара нагоре.

Близо до Неа Перамос се вижда парцел, където се рекламира строителството на луксозни къщи с басейни и гаражи. Основите дори не са положени, но всички имоти са продадени, с изключение на една вила с площ 300 кв.м на цена 1,2 млн. евро. Според Карагианиду в началото много купувачи са пристигали с „незаконни пари“, но днес повечето двойки използват спестяванията си или теглят кредити. Все по-често купувачите търсят имоти за инвестиция, които могат да отдават под наем за краткосрочно ползване, когато не ги използват сами.

Тази възходяща тенденция се отразява и на гърците, които са се надявали да купят жилища в района на по-достъпни цени, като същевременно е довело до повишаване на наемите. Добре известна местна тайна е, че някои от тези имоти се отдават под наем чрез неофициални сайтове, незаконно, което създава нелоялна конкуренция за гръцките оператори на краткосрочни наеми и хотелиери. В същото време, признава Карагианиду, дори прахът от обувките на туристите – перифразирайки местна поговорка – носи икономически ползи на дадено място.