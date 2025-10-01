IKEA се разширява в САЩ въпреки митата на Тръмп

Шведският производител на мебели IKEA се разширява в Манхатън въпреки нарастващите мита на президента Доналд Тръмп, пише Bloomberg.

Ingka Investments, инвестиционното подразделение на Ingka Group, най-големия носител на франчайз правата, предоставяни от IKEA, която оперира повечето магазини на марката, придоби обект в Сохо, където ще отвори вторият ѝ магазин в Манхатън. Миналата година компанията купи друг обект на Пето авеню в рамките на инвестиционен план за САЩ на стойност 2,2 млрд. долара.

„Това бележи четвъртото придобиване от Ingka Investments на първокласна търговска площ, за да подкрепи растежа на IKEA във водещите градове в света“, коментира Петер ван дер Поел, управляващ директор на Ingka Investments. Главният изпълнителен директор на IKEA за САЩ Хавиер Киньонес заяви, че обектът в Сохо е стъпка, която цели компанията да бъде „по-близо до мнозинството“.

С новия си ход компанията, която е водеща в мебелната промишленост в света, придобива имот с площ от близо 5 хил. кв. метра, един от малкото новопостроени имоти в Сохо, и там ще се помещава двуетажен магазин на IKEA, като горните етажи ще бъдат превърнати в офиси.

Придобиването се случва в момент, когато администрацията на американския президент Доналд Тръмп въведе нови мита върху кухненските шкафове и тапицираните мебели, за да подкрепи местното производство. Мерките трябва да влязат в сила през октомври. Очаква се налозите да повишат цените за търговците на стоки за дома и да подложат на натиск глобалните вериги за доставки. В отговор на митата представители на Ingka подчертаха значението на ориентирането на растежа на компанията в САЩ.

„IKEA е в САЩ от 40 години и е важен пазар за компанията“, заяви говорител на Ingka миналата седмица. „Нашият ангажимент да инвестираме 2,2 млрд. долара в САЩ ще разшири още повече присъствието ни и ще създаде нови работни места в страната“.

Inter Ikea Group, световният франчайзер на марката, съобщи в имейл, че американските мита ще навредят на бизнеса „по сходен начин като при другите компании“ и че тя цели да минимизира възможните последици за цените.

IKEA има над 50 магазина в САЩ. Миналата година тя постигна приходи от продажби в размер на 5,5 млрд. долара и приходи от 1,9 млрд. долара от електронна търговия в страната.