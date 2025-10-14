Нотариус: Цените на имотите у нас стигнаха своя максимум

Предстоящото присъединяване на България към еврозоната е основен фактор за силната активност на имотния пазар в София в последните месеци, заяви нотариус Димитър Танев, бивш председател на Нотариалната камара в България, в предаването „ИмоТиТе“ на Bloomberg TV Bulgaria.

"Смяната на левовете с евро кара много българи да официализират средствата си, като ги преобразуват в недвижимо имущество. Другият фактор е, че хората очакват цените на имотите да се увеличат още повече, което няма как да стане. Цените в България са стигнали своя максимум. Така че няма разум в такова увеличение", коментира Танев.

По данни на специализирани сайтове за имоти средните офертни цени за двустайни апартаменти в повечето столични райони са между 2000 и 3500 евро на квадратен метър. По-евтини жилища се откриват само в някои западни, северни и североизточни райони.

„Една от причините за този хаос, за този имотен балон е, че липсват официални данни за реалните цени на имотите в отделните райони. В Закона за държавната собственост пише, че за да се определи пазарната цена на един недвижим имот, трябва да се направи справка за цените на съседни имоти“, обясни нотариусът. Той отбеляза, че такава справка при нас не е възможна или е много трудно осъществима, защото в страната няма действащ имотен регистър. И добави, че тези данни се намират в Агенцията по вписванията, която би могла да ги структурира.

Според участници на имотния пазар през третото тримесечие на 2025 г. е имало много вписани сделки в София за жилища тип "ново строителство", които са започнати преди няколко години, но сега са получили акт 16. Димитър Танев коментира, че подобни сделки може да влияят на статистиката, но едва ли са водещ фактор.

„За разлика от бума на имотния пазар през 2005-2008 г., когато много чужденци купуваха имоти в България, сега ситуацията е различна, каза нотариусът. – Не усещам вълна от чужденци в момента. Колегите, с които разговарям, са на същото мнение. Преди много купуваха английски и руски граждани. Преди имотите бяха на много по-ниски цени и сега по-скоро тези чуждестранни граждани продават, а българи купуват.“

Мерки срещу изпирането на пари

Танев подчерта, че нотариусите в последните месеци имат много работа, свързана с прилагане на разпоредбите от Закона за мерките срещу изпирането на пари. „При всяка сделка с имот се попълват декларации (за произход на средствата), а ние извършваме оценка на риска. Ние сме едни от основните лица извън ДАНС, които помагат за предотвратяване на изпирането на пари“, обясни той.

Според Димитър Танев нотариусите и служителите в канторите вършат огромна работа в това отношение, както носят и лична отговорност за събиране на местния данък при прехвърляне на имот, който е много важен за общинските бюджети.

„Голямата разлика между данъчните оценки на имотите и реалните цени, на които се сключват сделките, е проблем за общините. Данъчните оценки би трябвало да се индексират с коефициент през определен период от време, каквато е практиката в други европейски страни“, е мнението на нотариуса.

Рекордни сделки

Имотният пазар в София отбеляза втория най-силен летен период от началото на века, коментира още Танев.

През юли, август и септември вписаните договори за продажба са общо 9238, което е 17% ръст спрямо същия период на 2024 г. по данни на Агенцията по вписванията. „Повече сделки през трето тримесечие имаше само през 2007 г. (10 792), когато на имотния пазар се беше образувал класически ценови балон покрай присъединяването на България към Европейския съюз“, направи сравнение нотариусът.

Вписаните договорни и законни ипотеки в столичната служба по вписвания през това лято отбелязват абсолютен рекорд в новата история на България - 6291 спрямо 5597 през третото тримесечие на 2007 г.

Танев напомни, че изповядването на една сделка е сложен процес и изисква технологично време. Танев посочи, че ако сега има увеличение на работата, то ще бъде още по-голямо в последните седмици на годината. „През декември много хора финализират намеренията си, и то без да се очаква присъединяване към еврозоната. Нотариусите имат опит с подобна динамика, това е по-скоро предизвикателство за Агенцията по вписванията“, смята той.

