Н. Георгиев: Има покупки на жилища под влиянието на може би ирационалния страх за промяна след 1 януари

Активността при покупките на пазара на недвижими имоти леко ще намалее, но ще остане с положителен темп, а преломният момент с официалното приемане на еврото, вероятно ще успокои страховете на хората. Тази прогноза направи Николай Георгиев, директор „Пазарни оценки и анализи“ в консултантската компания Colliers, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Не очакваме рязко движение на цените на жилищата в посока нагоре или надолу след приемането на еврото от 1 януари догодина. Новината за присъединяването на страната ни към валутния съюз до голяма степен вече е изконсумирана от пазара“, е мнението на експерта. Според него все още ще има покупки, които се осъществяват „под влиянието на може би ирационалния страх, че нещо ще се промени след 1 януари. Той е категоричен, че това не означава, че стойността на имотите ще се придвижи в посока нагоре или надолу.

Ръстът на цените за строителство изпреварва покачването на жилищните цени

Георгиев констатира покачване както на продажните цени, така и на цените за строителство. Той цитира доклад на Colliers, според който през последните пет години цените за строителство са се повишили с по-високо темпо от продажните цени. „С оглед на това няма как продажните цени на новите проекти, които са и с по-високо качество, да не се покачат“, отбеляза експертът.

Той съобщи, че в сегмента на къщите в комплекси продажните цени за самостоятелна къща надхвърлят 700 хил. евро. „Цената на квадрат е 2300-2500 евро, но в комбинация с голямата площ на имотите се получава тази висока номинална стойност“, обясни гостът.

Георгиев коментира, че от гледна точка на административна тежест при издаването на разрешения за строеж България е на средно ниво в региона и допълни, че според всички макропоказатели и статистически данни жилищният пазар е балансиран – има ново строителство, но същевременно всяка година в София идват между 10 хил. и 12 хил. нови жители.

„Освен това 75% от предлагането е старо, предимно панелни жилищни сгради, строени по времето на социализма, които са с ниско качество. В същото време наблюдаваме забогатяване на населението, съпътствано от желание за обитаване на по-качествено пространство“, отбеляза експертът.

Георгиев обобщи, че за момента жилищният пазар е стабилен и това може да се промени само от външен шок, който няма как да бъде предвиден.

Наемите на офиси са под натиск към повишение

Експертът е на мнение, че офис пазарът в София също е в добра форма и отбелязва добра активност. „Средните наемни нива се запазват спрямо предходното тримесечие, но има натиск към повишаването им, особено в по-новите и качествени проекти, които предлагат по-качествена работна среда на по-комуникативна локация“, добави той.

По думите му наемателите предпочитат да платят по-високата цена, за да могат служителите им да работят на по-качествено място. Той посочи, че през последните две години строителната себестойност се увеличава, особено на довършителните работи, и смята, че това може да окаже силно влияние върху сметката на инвеститорите. С това той обясни, че в качествените проекти нивото на наемите е по-високо от средното.

„Макар че почти половината от икономическата активност в страната е съсредоточена в София, офис пазарите в Пловдив и Варна също предизвикват интерес, но в по-малък мащаб. Във Варна се изграждат нови офис проекти с много високо качество и за тях има предварително търсене – още преди да е започнало строителството вече е заявен интерес. Това е добър показател“, констатира Георгиев.

