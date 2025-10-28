IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Н. Георгиев: Има покупки на жилища под влиянието на може би ирационалния страх за промяна след 1 януари

Имотният пазар изконсумира новината за еврото, резки ценови промени не се очакват, коментира директорът „Пазарни оценки и анализи“ в Colliers

21:53 | 28.10.25 г.
Снимка: Димитър Кьосемарлиев/ Investor Media Group
Активността при покупките на пазара на недвижими имоти леко ще намалее, но ще остане с положителен темп, а преломният момент с официалното приемане на еврото, вероятно ще успокои страховете на хората. Тази прогноза направи Николай Георгиев, директор „Пазарни оценки и анализи“ в консултантската компания Colliers, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Не очакваме рязко движение на цените на жилищата в посока нагоре или надолу след приемането на еврото от 1 януари догодина. Новината за присъединяването на страната ни към валутния съюз до голяма степен вече е изконсумирана от пазара“, е мнението на експерта. Според него все още ще има покупки, които се осъществяват „под влиянието на може би ирационалния страх, че нещо ще се промени след 1 януари. Той е категоричен, че това не означава, че стойността на имотите ще се придвижи в посока нагоре или надолу.

Ръстът на цените за строителство изпреварва покачването на жилищните цени

Георгиев констатира покачване както на продажните цени, така и на цените за строителство. Той цитира доклад на Colliers, според който през последните пет години цените за строителство са се повишили с по-високо темпо от продажните цени. „С оглед на това няма как продажните цени на новите проекти, които са и с по-високо качество, да не се покачат“, отбеляза експертът.

Той съобщи, че в сегмента на къщите в комплекси продажните цени за самостоятелна къща надхвърлят 700 хил. евро. „Цената на квадрат е 2300-2500 евро, но в комбинация с голямата площ на имотите се получава тази висока номинална стойност“, обясни гостът.

Георгиев коментира, че от гледна точка на административна тежест при издаването на разрешения за строеж България е на средно ниво в региона и допълни, че според всички макропоказатели и статистически данни жилищният пазар е балансиран – има ново строителство, но същевременно всяка година в София идват между 10 хил. и 12 хил. нови жители.

„Освен това 75% от предлагането е старо, предимно панелни жилищни сгради, строени по времето на социализма, които са с ниско качество. В същото време наблюдаваме забогатяване на населението, съпътствано от желание за обитаване на по-качествено пространство“, отбеляза експертът.

Георгиев обобщи, че за момента жилищният пазар е стабилен и това може да се промени само от външен шок, който няма как да бъде предвиден.

Наемите на офиси са под натиск към повишение

Експертът е на мнение, че офис пазарът в София също е в добра форма и отбелязва добра активност. „Средните наемни нива се запазват спрямо предходното тримесечие, но има натиск към повишаването им, особено в по-новите и качествени проекти, които предлагат по-качествена работна среда на по-комуникативна локация“, добави той.

По думите му наемателите предпочитат да платят по-високата цена, за да могат служителите им да работят на по-качествено място. Той посочи, че през последните две години строителната себестойност се увеличава, особено на довършителните работи, и смята, че това може да окаже силно влияние върху сметката на инвеститорите. С това той обясни, че в качествените проекти нивото на наемите е по-високо от средното.

„Макар че почти половината от икономическата активност в страната е съсредоточена в София, офис пазарите в Пловдив и Варна също предизвикват интерес, но в по-малък мащаб. Във Варна се изграждат нови офис проекти с много високо качество и за тях има предварително търсене – още преди да е започнало строителството вече е заявен интерес. Това е добър показател“, констатира Георгиев.

Достигна ли точка на насищане пазарът със споделени работни пространства? Какво движи активността на офис пазара в София? Ще засили ли еврото интереса на чуждестранни инвеститори към него? Разполага ли страната ни с готов инвестиционен продукт, който да отговори на евентуалното ново търсене?

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването „В развитие“ можете да гледате тук.

Последна актуализация: 21:53 | 28.10.25 г.
Bloomberg TV Bulgaria В развитие Николай Георгиев недвижими имоти цени на жилищата офис пазар инвестиции в имоти жилищен пазар в България Colliers
