Свободните офис площи в София продължават да намаляват

Обемът на свободните офис площи в София продължава да се свива и през второто тримесечие, след като делът им достигна най-ниските си нива за последните три години и половина. Към края на юли 2025 г. той е 12,9%. Това показват данните на консултантската компания за бизнес имоти Cushman & Wakefield | Forton.

„Понижението на дела свободни офиси в София е валидно за всички подсегменти, но най-осезаем бе спадът в централната градска част. Той се усеща по-слабо в широкия център, а по протежението на главните пътни артерии все още се наблюдават над средните нива на свободни офиси”, коментира Йоанна Димитрова, мениджър „Офис площи“ в Cushman & Wakefield | Forton.

Брутното усвояване през второто тримесечие на 2025 г. се равнява на 41 хил. кв. м – с 11% по-малко спрямо началото на годината.

„Тенденцията е в унисон с обратната връзка от собствениците на бизнес сгради, много от които сигнализираха за по-малко запитвания спрямо първото тримесечие. Традиционно близо 2/3 от наетите площи ще обслужват компании в сферата на IT, финанси и професионални услуги”, казва Йоанна Димитрова.

По думите ѝ има нов позитивен тренд във второто тримесечие на годината - списъкът с индустриите на наемателите през периода е видимо по-разнообразен в сравнение с първото тримесечие. Той вече включва наематели от сферите на образованието, здравеопазването, производството, минната индустрия, както и други сектори на икономиката.

От Cushman & Wakefield | Forton отчитат промяна в структурата на общия обем новоподписани договори. Докато делът на подновяванията е бил наполовина на този от предходното тримесечие, този на разширяванията и преместванията почти е удвоил своя обем. Около 4/5 от целия обем новонаети площи е в централната градска част и по протежението на главните пътни артерии – бул. "Цариградско шосе", бул. "Черни връх", бул. "България". Останалaта 1/5 от обема се намира предимно в предградията по протежението на околовръстния път на София.

Динамиката на офис пазара от гледна точка на предлагането остава без съществени изменения през периода. Инвеститорите в офис сгради остават много предпазливи към момента, отчасти поради наличието на около 300 хил. кв. м свободни площи на пазара, но и поради несигурността, породена от промените в световната търговия и влиянието им върху икономиките на страните в ЕС.

Новозапочнатото изграждане на сграда А3, с РЗП 18 600 кв. м., в Sofia Airport Center илюстрира резервираността на инвеститорите. Проектът беше разделен на три фази, така че новите офис площи да станат достъпни на части, а не наведнъж. Завършването на сградата се очаква най-рано към края на 2028 г., пише консултантската компания

Офертните наеми за офиси клас А в централната градска част достигат 20 евро на кв. м, като тази стойност важи за проектите, чийто процент на незаети площи е едноцифрен. Наемите по главните пътни артерии остават без промяна и варират между 14 и 18 евро на кв. м в зависимост от предпочитанията на наемателите и наличността в конкретната зона. Таксите за обслужване също остават непроменени – 3,5 евро на кв. м, независимо от локацията.

Доходността на първокласните офиси в София се понижава до 7,25%.