Богатите американци харчат за луксозни хотели както никога досега

Все по-поляризираната икономика на САЩ оставя отпечатъка си върху хотелиерския бизнес в страната, където луксозните хотели налагат рекордно високи цени, пише Wall Street Journal.

Цените на луксозните стаи не са се повлияли от спада на чуждестранните туристи в САЩ и от кризата на пазара на труда сред офис служителите. Заможните туристи, които през последните години забогатяха благодарение на ръста на фондовия пазар и печалбите от недвижими имоти, са харчили без ограничения за престоя си.

Богатият турист „изглежда прави избор между: искам това, когато го искам, и съм готов да платя за него“, казва Ян Фрейтаг, национален директор на отдела за анализи на хотелския пазар в компанията за данни CoStar.

Средната дневна цена на стая в луксозен хотел в САЩ е достигнала рекорден връх от 394 долара тази година. Това е и със 168 долара повече от средната цена на стая в следващия най-скъп сегмент, сочат данните на CoStar. Разликата се увеличава от 2008 г. насам, когато тя беше 60 долара, но през последните години се разшири рязко до най-високото ниво в историята.

По-високите цени на хотелските стаи не ограничават търсенето на курорти край океана, на скъпи планински хижи и големи хотели в градските центрове. Резервациите за луксозни хотели са се увеличили с 2,5% от началото на годината до септември, съобщава CoStar. За сметка на това, търсенето на по-евтини и от среден клас хотели леко е намаляло спрямо същия период на миналата година.

Привидно немислимото търсене на луксозни пътувания кара хотелиери от висок клас като Montage International да се разширяват. Компанията, която управлява 15 хотела под марките Montage и Pendry, планира да удвои размера си през идните три до пет години, казва главният изпълнителен директор Алън Фуерстман.

Разширяването на Montage до голяма степен ще се случи в чужбина, но компанията очаква повечето ѝ гости да бъдат американци. Приходите тази година са нараснали с 8% на годишна база, а групи резервират пътувания за 2026 г. с по-бърз темп в сравнение с предишни години, отбелязва Фуерстман.

Колкото по-високо се изкачваме по стълбицата на лукса, толкова по-големи стават ръстовете на цените. Дневната цена на стая в десетте най-скъпи хотела на големите пазари в света често е над два пъти по-висока от обичайния луксозен хотел, казва Фрейтаг. Той нарича този сегмент ултралуксозен.

В Париж, където цената на луксозна стая достига близо 1000 долара на нощ, средната цена в най-скъпите хотели е 2600 долара. В Ню Йорк ултралуксозните хотели струват 1560 долара на нощ спрямо средна цена на стая в луксозен хотел от 472 долара, сочат данните на CoStar.

След като вече са натрупали скъпи коли и часовници, днес богатите американци харчат още повече за преживявания, включително пътувания. Пътуванията с представители на няколко поколения стават по-популярни в сравнение с преди, като баби и дядовци плащат за големи места за настаняване, които да поберат децата и внуците им. Не искат двустаен президентски апартамент, а вила или яхта.

Търговската политика, икономическата несигурност и нарасналите разходи за живот са започнали да оказват натиск върху цените на хотелските стаи в някои луксозни хотели, включително Corinthia Hotels, която притежава десетина имота и управлява още пет. Рентабилността е останала непроменена на годишна база в портфейла от хотели на веригата, казва главният изпълнителен директор Саймън Касън.

Но САЩ не се вписват в тенденцията. Хотел Surrey на Corinthia, който отвори отново врати преди една година в Ъпър Ийст Сайд в Манхатън след мащабен ремонт, определя цена от 2000 долара на нощувка за уикендите през декември.

Стоте стаи на хотела предлагат услугите на личен иконом и големи вани. Ресторантът на хотела, луксозното италианско заведение за хранене Casa Tua, включва частен клуб, запазен само за членове.

Служителите на Corinthia са обучени да отварят вратата на кола 15 секунди след пристигането ѝ в клуба, да отговарят на телефона на рецепцията след не повече от три позвънявания и да се обръщат към гостите по име.

„Това са служители, които са в очакване и са готови да отговорят на нуждите. Това се отразява пряко в цените“, отбелязва Касън.