Сделките с центрове за данни достигнаха рекордните 61 млрд. долара през 2025 г.

Сделките с центрове за данни в света достигнаха нов рекорд през тази година, подкрепени от надпреварата в изграждането на инфраструктура, необходима за енергоемката работа на изкуствения интелект, предава CNBC. Ръстът се наблюдаваше, въпреки че инвеститорите ставаха все по-предпазливи относно завишените оценки на компаниите за изкуствен интелект и финансирането, което подкрепя бързото разрастване на центровете за данни. Фондовите пазари в света преживяха разрпродажби през ноември, тъй като се запазиха опасенията за балон, подхранван от изкуствения интелект.

Но S&P Global съобщи, че над 61 млрд. долара са били насочени към пазара на центрове за данни тази година, което е леко увеличение спрямо 60,8 млрд. долара миналата година на фона на „глобалната строителна треска“ според компанията.

Ръстът на дълговото финансиране е допринесъл за рекордното ниво, тъй като хипермащабните компании все по-често се обръщат към пазарите на частен капитал вместо сами да финансират скъпата инфраструктура.

Тенденцията предизвика опасения сред някои инвеститори, които поставят под въпрос стойността на съвременните технологии, които се намират в центровете за данни.

Книжата на компанията за облачни услуги Oracle поевтиняха с 5% в сряда след съобщение, че Blue Owl Capital се оттегля от сделка за подкрепа на център за данни на стойност 10 млрд. долара в Мичиган. Oracle отрече съобщението, но Broadcom, Nvidia и Advanced Micro Devices отбелязаха спад след публикуването му. Nasdaq Composite отбеляза спад от 1,81% в най-лошия му ден от близо месец.

Въпреки неотдавнашния спад в цената на акциите на компаниите за изкуствен интелект много анализатори остават оптимисти за сектора. Bank of America съобщи, че „търговията с акции на компании за изкуствен интелект може да продължи през 2026 г.“, като предупреди, че поскъпването на акциите не означава, че не се образува балон.

През 11-те месеца на тази година са били сключени над сто сделки за центрове за данни, като общата им стойност вече надвишава тази на всички сделки, сключени през 2024 г., сочат данни на S&P Global Market Intelligence. Повечето сделки са били сключени в САЩ, следвани от Азиатско-Тихоокеанския регион.

В Европа се очаква разпространението на центрове за данни да нарасне с по-бавен темп в сравнение с други региони, но остава да се види дали това ще доведе до вълна от сливания и придобивания на фона на недостиг на активи.

Темпът на растеж в САЩ оставя Европа далеч назад, според неотдавнашен доклад на ING, който прогнозира, че инвестициите в центрове за данни в САЩ може да нараснат пет пъти. Растежът все повече идва и от Близкия изток, тъй като богатите държави от Персийския залив се стремят да се позиционират като следващия глобален център за изкуствен интелект.

Емитирането на дълг почти се е удвоило до 182 млрд. долара през 2025 г. спрямо 92 млрд. долара миналата година, сочат данните на S&P. Meta и Google са били сред най-активните емитенти, като собственикът на Facebook е набрал 62 млрд. долара дълг от 2022 г. насам, а почти половината от тази сума е емитирана само през 2025 г.

Google и Amazon са набрали съответно 29 млрд. и 15 млрд. долара, сочи докладът, в който се отбелязва, че хипермащабните компании все по-често работят с лаборатории за изкуствен интелект, за да купуват активи за финансиране на строителството в „необичайна схема“, която подчертава значителния капитал, необходим за задоволяване на търсенето.

Очаква се инвестиционната дейност в областта на сливанията и придобиванията при центровете за данни да бъде по-активна през 2026 г.