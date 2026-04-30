Цените на луксозните жилища в света са нараснали за втора поредна година

Цените на луксозните жилищни имоти в света са продължили да нарастват и през 2025 г., като са се представили по-добре от традиционните жилищни пазари за втора поредна година. Устойчивото търсене от богати купувачи е подкрепило ключовите градове по света, пише онлайн изданието World Property Journal, като се позовава на доклада за богатството в света Wealth Report на консултантската компания Knight Frank.

Индексът на първокласните жилищни имоти, или PIRI 100, който следи сто луксозни пазара, е отбелязал ръст от средно 3,2% миналата година, сочи докладът. Цените са се повишили в 73 от стоте локации, което показва широката, но неравномерна сила в горния край на пазара.

Токио е на първо място с ръст на цените на новопостроените луксозни апартаменти от цели 58,5% заради хронично ограниченото предлагане и силното търсене. Дубай е на второ място с повишение от 25,1 на сто, като запазва статуса си на най-активния пазар в света за жилища на цена над 10 млн. долара с около 500 подобни сделки през миналата година.

На регионално ниво Близкият изток се е представил най-силно с ръст от 9,4%, следван от Латинска Америка и Карибския басейн с 4,7%. Азиатско-Тихоокеанският регион е постигнал покачване от 3,6%, а Европа – от 3,3 на сто. Северна Америка не се вписва в тенденцията със спад от 0,9% поради слабостта на пазара в Канада.

„На много пазари луксозните жилищни имоти се представят по-добре от по-широкия жилищен сектор, подкрепени от силното създаване на богатство“, коментира Лиъм Бейли, редактор на доклада за богатството. „Въпреки че традиционните пазари остават изложени на по-широк икономически натиск, темпът на създаване на богатство помага за запазване на устойчивото търсене на луксозни имоти дори в условията на нестабилността на разходите за обслужване на дълга през последно време“, допълва той.

Последователният недостиг на висококачествени, готови за нанасяне имоти продължава да подкрепя ръстовете на цените в луксозния сегмент. Богатите купувачи проявяват ясно предпочитание към готови жилища, за да избегнат забавяне на строителството и нарастващите разходи за ремонт.

Променящият се начин на живот сред свръхбогатите също променя търсенето. Все повече хора с много високо нетно състояние прекарват по-малко от 90 дни на година в традиционните финансови центрове, като засилват интереса към луксозни имоти под наем в множество дестинации по света.

„Хората с много високо нетно състояние все повече организират живота си в множество юрисдикции, като семейни офиси активно управляват данъчния и политически риск, както и рисковете, свързани с начина на живот. В резултат на това установени центрове като Лондон се преориентират към модела на места, в които хората прекарват време за работа, култура и свързаност, вместо да ги използват за постоянно местопребиваване“, коментира Бейли.

В бъдеще редица пазари изглежда ще продължат да се представят силно. Очаква се Мумбай да оглави ръстовете в краткосрочен план с покачване на цените от 8,7%, а Брисбейн набира скорост като нововъзникващ луксозен център. Маями вече записа ръст на цените на луксозните жилища с около 67% през последните пет години, а Хонконг показва първи признаци на възстановяване в сегмента на суперлуксозните имоти.

Данните сочат, че луксозният жилищен пазар все повече е движен от трансгранични капиталови потоци, ограниченото предлагане и по-гъвкавите модели за живот сред най-богатите купувачи в света.