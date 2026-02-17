Сеул и Токио – най-силните пазари на луксозни жилища в света тази година

Градските пазари на лукозни жилищни имоти в света вероятно ще отбележат слаб, но устойчив растеж през 2026 г., а Сеул и Токио се очертават като най-силните пазари, тъй като структурният недостиг на предлагане продължава да подкрепя цените в определени градове по света, пише консултантската компания Savills.

Очаква се Сеул да е лидер по растеж през 2026 г., като според прогнозата цените на жилищата там ще се повишат с между 6% и 7,9% след ръста от 14,3% през 2025 г. Дълбоко вкоренените структурни ограничения, включително недостатъчни наличности от терени, бавно строителство и съсредоточено търсене в основни квартали продължават да оказват натиск за повишаване на цените. Но по-строгите регулации и по-ограничителните условия за финансиране намаляват обема от сделки, а инерцията при цените остава устойчива.

Токио също изпъква, след като записа ръст на цените от 30% през 2025 г., дължащ се на големия недостиг на предлагане и трайната привлекателност на имотите за местни и международни инвеститори. Конкуренцията за земя, особено от строителни компании за офис площи, продължава да ограничава жилищното строителство, въпреки че нарастващата разлика между цените на новите апартаменти и строителните разходи повдига въпроси за дългосрочната устойчивост.

В Сингапур се очаква цените на луксозните жилища да нараснат с между 2% и 3,9% през 2026 г., което би било възстановяване спрямо спада през 2025 г. Перспективите са в унисон с тенденциите в останалата част от света, където ограниченото предлагане на луксозни жилища, подобряването на доверието на купувачите и избирателното търсене вероятно ще подкрепят ценовата стабилност и постепенния растеж на ключови пазари в Азиатско-Тихоокеанския регион и Европа.

Пазарите на луксозни жилища в света показаха значителна устойчивост през 2025 г., като постигнаха ръст на цените на фона на нестабилна икономика, геополитическо напрежение и променящи се политики, отбелязва Savills. Цените на жилищата в 30-те града, включени в индекса на компанията, са се повишили средно с 1,8% през миналата година, като цените през второто полугодие изпревариха наемите за първи път от 2021 г. Това е сигнал за промяна в нагласите със затвърждаването на очакванията за понижения на лихвените проценти.

Проблемите в Китай продължават, като се очаква цените в китайските градове в индекса да спаднат с между 2% и 3,9% през 2026 г. поради слабо търсене и демографски промени. Цените на новопостроените луксозни имоти може да останат стабилни, а по-широкият вторичен пазар остава твърдо в процес на спад. С 22 последователни месеца на годишни спадове, регистрирани във всички следени градове, нагласите остават нестабилни, а значително възстановяване през 2026 г. изглежда малко вероятно.

Цените на жилищата в Хонконг показват признаци на стабилизиране със засилването на търсенето от нови купувачи от континенталната част на Китай, които придобиват жилища в луксозните квартали на града-държава. Макар че цените продължиха да спадат през 2025 г., те нараснаха с 0,3% през второто полугодие, а за тази година се очаква повишение с между 2% и 3,9%.

За сметка на това перспективите за голяма част от Европа и САЩ са по-умерени, като се очаква средните цени да отбележат между нулев растеж и покачване от 1,9%. Макар да се очаква, че намаляващите лихви по ипотечните кредити ще подкрепят дейността в САЩ, високите цени и нагласите за предпазливост ще продължат да влияят на пазари като Милано, докато градове като Рим, Атина и Париж са напът да постигнат постепенно възстановяване, подкрепено от подобряването на доверието на купувачите и ограниченото предлагане.

Дубай отбеляза ръст от 3,6% през второто полугодие на 2025 г. и от 11,2% за цялата година. 2026 г. вероятно ще донесе по-умерен растеж от 1,9 на сто. Ограниченото предлагане на луксозни жилища подкрепя цените, въпреки че растежът започна да се нормализира от върховете в предишните години. Но съществува значителен брой проекти в масовия сегмент, който може да допринесе за пазар на две скорости.

„Хроничният недостиг на жилища, трансграничните капиталови потоци и устойчивото търсене на глобална градска среда, особено в градове с добър начин на живот и фискални стимули, ще продължат да допринасят за ръст на пазарите на луксозни жилища по света“, казва Келси Селърс, асоцииран директор в SAVILLS World Research.