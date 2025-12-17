Пазарът на луксозни имоти в Лондон се насочва към най-лошата си година от 2020 г. насам, след като поредицата от данъчни мерки подкопа нагласите на богатите купувачи. Това е втората година след 2011 г., в която не е отчетена нито една продажба на цена над 50 млн. паунда (66,8 млн. долара), сочат данни на имотната компания LonRes, цитирани от Bloomberg.

През 2024 г. бяха регистрирани най-малко четири сделки на цена над 50 млн. паунда, включително имение, купено за 139 млн. паунда, докато най-голямата сделка тази година е около границата от 40 млн. паунда. Данни на консултантската компания Savills сочат, че продажбите на жилища на цена над 5 млн. паунда през първите три тримесечия на 2025 г. са намалели с 18% спрямо същия период година по-рано. Това е най-малкият брой, откакто пандемията от Covid-19 затвори Лондон.

Все пак през 2025 г. бяха финализирани няколко значими сделки. Холивудският режисьор Джордж Лукас, инвеститорът от Силициевата долина Март Кохлер и член на милиардерското семейство зад Thomson Reuters Corp. купиха някои от най-скъпите жилища в британската столица, сочат публично достъпни данни в британския Имотен регистър.

Квартали в Лондон с продажби на жилища на цена над 20 млн. паунда през 2025 г. Графика: Bloomberg LP

Според Франсис Макдоналд, директор на анализите в Savills, спадът се дължи на несигурността преди обявяването на бюджета на Великобритания през ноември и безпокойството около отмяната от управляващата Лейбъристка партия на система, която позволяваше на богати чужденци да избягват плащането на данъци във Великобритания върху доходите им от чужбина.

По-широкият спад на пазара в Лондон се дължи отчасти на повишаването на гербовия налог върху сделките с имоти и предстоящия т. нар. данък „имение“ върху жилища на цена от 2 млн. паунда нагоре, който накара някои отчаяни продавачи да предложат отстъпки до 50% през миналата година.

Цените на жилищата във Великобритания от 2 млн. паунда нагоре може да намалеят с още 5% догодина, докато пазарът се приспособи към данък „имение“, сочат прогнози, публикувани този месец от компанията Hamptons. Тя педупреди, че новият данък, който ще влезе в сила през 2028 г., като започне с 2500 паунда на година и достигне 7500 паунда, ще допринесе за това цените на жилищата в Лондон да се представят по-слабо от тези в останалата част на Великобритания през следващите две години.

Отстъпките при продажбите на жилища в Лондон на цена от 5 млн. паунда нагоре са били с 27% повече през периода от август до октомври спрямо същия период на миналата година, сочат данни на LonRes. Това е над два пъти повече от средното ниво за периода 2017-2019 г., показват данните.

Брой на ценовите отстъпки за жилищата в Лондон от 5 млн. паунда нагоре. Графика: Bloomberg LP

Проблемите на луксозния пазар в Лондон не са в унисон с други световни финансови столици. Дубай е регистрирал най-много продажби на жилища на цена над 10 млн. долара през последните 12 месеца с 510 покупки над този праг, сочи доклад на консултантската компания Knight Frank от ноември. В Лондон те са били 189, под броя в Ню Йорк, Лос Анджелис и Хонконг.