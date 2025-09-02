SOFIX отбеляза ръст от 0,16% до 1083,45 пункта

Водещият индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отчете ръст от 0,13% до 1083,45 пункта във вторник.

Основен двигател на ръста на бенчмарка са акциите на "Шели груп" ЕД с 1,8% повишение до 110,7 пункта. Следват акциите на "Първа инвестиционна банка" (ПИБ) с 0,76% ръст до 5,32 лв. и на "Софарма" с 0,75% до 2,69 лв.

От компонентите на индекса най-силно поевтиняха акциите на "Доверие обединен холдинг" АД - с 2,13% до 9,2 лв., следвани от акциите на самата БФБ с 1,52% спад до 9,75 лв. и на "Фонд за недвижими имоти България" (ФНИБ) АДСИЦ с 0 94% до 5,25 лв.

Оборотът с книжата в индекса достигна 403 хил. лв., а общият борсов оборот е за 12 млн. лв. благодарение най-вече на сделки с облигации. Лидер по оборот от търгуваните в сесията акции е "ВФ Алтърнатив" АД с 1,14 млн. лв., "Риъл Булленд" АД с 1,04 млн. лв., "Шелли груп" ЕД със 117 хил. евро, "Грийн Иновейшън" ЕД със 192 хил. лв. и "Черноморски холдинг" АД с 80 хил. лв.

Най-много сделки се сключиха с акции на "Софарма" АД - 53, "Шелли груп" ЕД - 40, и БФБ - 35.

Материалът е с информационен характер и не е препопъка за покупко-продажба на ценни книжа.