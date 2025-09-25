Европейските потребители искат надеждно, лесно за използване и безплатно цифрово евро

Повечето европейци очакват предстоящото цифрово евро да бъде сигурно, лесно за използване и безплатно. Това се посочва в ново проучване на Европейската организация на потребителите (BEUC) сред 10 хил. потребители в 10 страни от еврозоната, предава Bloomberg.

86% от анкетираните посочват, че ако в Европа бъде въведен нов метод за цифрови разплащания, като например дигитално евро, те биха били поне донякъде загрижени, че няма да могат да си върнат парите обратно в случай на измама. Освен това 87% заявяват, че услугата трябва да бъде безплатна за потребителите.

„Цифровото евро ще бъде привлекателно за потребителите, ако е лесно за използване, включително за тези, които понастоящем се затрудняват с дигиталните плащания, ако осигурява силна защита срещу измами, включително добри права на възстановяване на суми, и ако основни услуги като платежни карти се предлагат безплатно“, коментира Агустин Рейна, генерален директор на BEUC.

На хартия проектът звучи привлекателно. За разлика от банковите депозити или криптовалутите, цифровото евро няма да носи финансов риск - то ще бъде електронният еквивалент на пари в брой, предназначен да намали зависимостта на Европейския съюз (ЕС) от американски доставчици като Visa и Mastercard. Въпреки усилията на Европейската централна банка (ЕЦБ) да гарантира поверителност, безопасност и достъпност, някои политици остават скептични относно необходимостта от този ход.

Миналата петък министрите на финансите на ЕС се срещнаха в Копенхаген и се споразумяха за следващите стъпки към пускането на цифровото евро. Според новата договорка министрите ще имат право на глас по въпроса дали валутата да бъде пусната в обращение, както и за максималния размер на дигиталните пари, които гражданите могат да притежават - предпазна мярка, чиято цел е да облекчи страховете от потенциални измами.

„Важен елемент от компромиса, който постигнахме, е, че преди ЕЦБ да вземе окончателно решение във връзка с емитирането, ще има възможност за дискусия в Съвета на министрите относно това как ще продължи проектът“, заяви пред репортери в Копенхаген председателят на Еврогрупата Паскал Донаху.

Европейската комисия (ЕК) за първи път предложи въвеждането на законодателство за цифровото евро през юни 2023 г., но планът все още се нуждае от одобрение от Европейския парламент (ЕП). След като бъде приет, ЕЦБ ще реши дали да продължи напред с него, което ще даде старт на подготвителна фаза с продължителност около две години и половина.

Според члена на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Пиеро Чиполоне цифровото евро може да бъде въведено още в средата на 2029 г.

„Цифровото евро не е само средство за плащане, то е и политическа декларация относно суверенитета на Европа и нейната способност да обработва плащания, включително трансгранични, с европейска инфраструктура и решение“, заяви по-рано председателят на ЕЦБ Кристин Лагард на пресконференция в Копенхаген.