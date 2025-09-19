IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Еврогрупата е предприела още една стъпка към въвеждането на цифровото евро

Финансовите министри на страните от еврозоната са се споразумели за процеса за определяне на лимити за притежание на дигитална валута

15:32 | 19.09.25 г. 3
Снимка: unsplash.com
Снимка: unsplash.com

Финансовите министри на страните от еврозоната са се споразумели за ключова стъпка в усилията си за въвеждането на дигитална валута, предава Bloomberg.

В петък Еврогрупата е постигнала споразумение относно процеса за определяне на лимити за притежание на цифровото евро. Испанският министър на икономиката Карлос Куерпо коментира, че по-широко споразумение по инициативата между държавите членки на Европейския съюз (ЕС) е постижимо през 2025 г.

Той посочи, че по-голямата част от работата вече е свършена. Това предполага известно движение по проекта, който се подкрепя от Европейската централна банка (ЕЦБ), но се бави заради законодателите на блока.

„От моя гледна точка това споразумение е добра стъпка в задачата, като се надяваме да бъде завършена във възможно най-кратък срок“, посочва пред репортери в Копенхаген председателят на ЕЦБ Кристин Лагард.

След като стартира инициативата за цифровото евро през 2021 г., ЕЦБ все още очаква необходимата правна рамка. Финансистите във Франкфурт изискват напредък по проекта, но се опасяват, че подкрепените от долара стейбълкойни, за които американският президент Доналд Тръмп се застъпва, могат да намерят широко приложение и в Европа. Централните банкери в региона все още не се чувстват комфортно със зависимостта на Стария континент от фирми като Visa и PayPal за плащания на дребно.

„Трябва да изпратим много силно политическо послание, че това е един от най-важните политически приоритети“, казва Карлос Куерпо.

Макар че споразумението между държавите членки би било важен етап за цифровото евро, все пак ще е необходимо одобрение от Европейския парламент (ЕП). Там обаче нещата остават в застой. Евродепутатът от Европейската народна партия (ЕНП) Маркус Фербер призова този месец проектът да бъде започнат отначало, като заяви, че „толкова много неща са се променили, че ЕЦБ и Европейската комисия (ЕК) трябва да се върнат от самото начало“.

Търговските банки са загрижени, че цифровото евро заплашва ролята им на посредници в трансакциите, както и за риска депозитите да се прехвърлят към дигиталната валута, въпреки ограниченията за притежаваните от клиентите суми и липсата на лихви. Лагард заяви, че в този момент е изключително важно да се говори за това какви ще са праговете за притежаваните суми.

ЕЦБ се опитва да отговори и на опасенията за поверителността, включително чрез разработването на инструмент за офлайн трансакции, които не могат да бъдат проследени и могат да осигурят ниво на анонимност, много близко до това на парите в брой.

В изказвания преди заседанието на Еврогрупата в датската столица европейски официални лица призоваха за по-бързи стъпки към въвеждането на дигитална валута. „Европа става все по-уверена в себе си и трябва да продължи напред с дигиталното евро“, коментира германският министър на финансите Ларс Клингбайл.

Европейският комисар по икономиката Валдис Домбровскис също призова за ускоряване на процеса, като заяви, че континентът трябва да стане по-независим от чуждестранните платежни системи.

Белгийският министър на финансите Винсент ван Петегем добавя, че е убеден, че проектът ще бъде ценен актив за региона. „Необходимо е цифровото евро да играе важна роля в света“, коментира той.

Последна актуализация: 16:22 | 19.09.25 г.
Коментари

2
rate up comment 0 rate down comment 7
zelka007turbo
преди 47 минути
До: cyclop ... Не е някаква тайна прагът за притежание на цифровото евро , най-голям консенсус в момента намира цифрата 3000 евро ... :))) ... иначе се обсъждат цифри между 500 и 10000 ... Теб кво те бърка тази работа ?!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 11 rate down comment 2
cyclop
преди 1 час
"в този момент е изключително важно да се говори за това какви ще са праговете за притежаваните суми" Но защо е важно. Каква е ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА важност. Не обясняват. Освен няколко конспиративни теории, не може да се предположи кое е Толкова Важно в праговете за притежавани суми
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
