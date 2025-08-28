Преговорите за дигиталното евро набират скорост, но остават ключови препятствия

По-рано тази година лидерите на Европейския съюз (ЕС) призоваха министрите на финансите да ускорят преговорите по правната рамка на дигиталното евро – и посланието беше чуто. През юли преговорите в Съвета на ЕС навлязоха в разгара си, като повечето министри на финансите подкрепиха целта на датското председателство да се достигне обща позиция до края на 2025 г.

Но постигането на тази цел няма да бъде лесно, пише Euronews. Няколко страни все още настояват, че е необходима повече техническа работа, преди да се предприеме следващата стъпка по отношение на този нов начин на плащане.

„Трябва да намерим справедлив модел за компенсация и добри условия за разпределение за банките и, разбира се, трябва да предложим на гражданите високо ниво на защита на личните данни от първия ден“, заяви германският министър Ларс Клингбайл по време на срещата на министрите на финансите в Брюксел през юли.

Поверителността и компенсацията за доставчиците на платежни услуги не са единствените спорни въпроси. Министрите изразиха също така загриженост относно въздействието върху страните извън еврозоната, лимита за притежание на новата валута и въпроса за това кой ще вземе решението дали проектът да бъде реализиран.

Швеция призова за система, която да не е прекалено обременителна за банките извън еврозоната. Нидерландия иска нисък лимит за притежание, за да се гарантира, че цифровото евро се използва строго като средство за плащане. Унгария, от своя страна, изисква право на глас по отношение на неговото емитиране.

В началото на юли заместник-председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос заяви, че няма да бъде взето решение за въвеждането на цифровото евро, докато не бъде готова правната рамка. Съветът и Парламентът на блока работят по въпроса. След приемането на законодателството управителните органи на ЕЦБ ще вземат решение дали да продължат напред — избор, който ще даде начало на подготвителна фаза от около две години и половина.

Де Гиндос напомни на министрите в Брюксел за спешността на въпроса: Европа трябва да действа заедно, за да укрепи финансовата си автономност.

„Ускоряването на напредъка по отношение на цифровото евро е от съществено значение за намаляване на нарастващата ни зависимост от САЩ, тъй като повечето доставчици на решения за електронни плащания са американски фирми“, заяви той. „Следователно своевременното приемане на законодателството е от решаващо значение“, посочи централният банкер.

Днес 13 от 20-те държави в еврозоната нямат национална картова схема и вместо това разчитат на международни доставчици като Visa или Mastercard за дигитални плащания. Допълнителен натиск оказва и фактът, че САЩ току-що одобриха така наречения Genius Act, който регулира пазара на стейбълкойни.

През април Пиеро Чиполоне, член на Изпълнителния съвет от ЕЦБ, подчерта, че насърчаването от страна на американското правителство на стейбълкойни, обезпечени с долари, „породи опасения за финансовата стабилност и стратегическата автономност на Европа“. Според него това прави плановете за цифрово евро още по-неотложни, за да се защити и укрепи единната валута.

Според доклад на Financial Times, ЕЦБ — която все още е в подготвителна фаза за въвеждането на дигиталната валута до октомври — дори обмисля да го използва на публична блокчейн платформа като Ethereum или Solana, а не на частна.

В отговор на запитване от Euronews, ЕЦБ отговори, че Евросистемата експериментира с различни технологии — както централизирани, така и децентрализирани — при разработването на дигиталното евро, включително технологии за разпределени регистри, но все още не е взето решение.

Ръководителят на финансовите услуги на Европейската организация на потребителите (BEUC) Анна Мартин заяви, че инфраструктурата на цифровото евро трябва да бъде изградена в Европа от европейски доставчици. „Настоящите геополитически несигурности показват много ясно необходимостта от намаляване на зависимостта на Стария континент от неевропейски доставчици в стратегически области“, заяви Мартин пред Euronews.

Все пак, за танго са нужни двама – а другият съзаконодател, Европейският парламент (ЕП), изглежда не бърза. На 9 февруари 2024 г. тогавашният докладчик, германецът Щефан Бергер от Европейската народна партия, представи проекта си за доклад. Оттогава не е проведено гласуване по проекта, а през декември 2024 г. той се оттегли от поста си на водещ докладчик по цифровото евро. На негово място застана испанският член на ЕНП Фернандо Наварете, а на 8 април 2025 г. Пиеро Чиполоне от ЕЦБ призова членовете на ЕП да постигнат напредък по темата.