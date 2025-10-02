SOFIX с минимален ръст от 0,01% при оборот от 278 хил. лв.

SOFIX отчете миниатюрен ръст от 0,01% до 1 065,63 пункта. С ръст сред компаниите в индекса бяха ЦКБ АД с 1,19% до 1,7 лв., "Шелли груп" ЕД с 1,16% до 102,485 лв., "Телематик Интерактив България" АД с 0,91% до 22,2 лв. и "Софарма" АД с 0,75% до 2,68 лв.

Със спадове бяха ПИБ АД с 2,27% до 5,16 лв., "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ с 1,96% до 5 лв. и "Химимпорт" АД с 0,07% до 0,705 лв. Оборотът с компаниите в индекса беше за 278 хил. лв.

Общият борсов оборот беше 19 млн. лв., от които 351 хил. лв. с чуждестранни дялове и акции на сегмента MTF BSE International.

С най-голям оборот днес бяха "Делта кредит" АД с 218 хил. лв., "Софарма" АД със 104 хил. лв., "Агрия груп холдинг" АД с 67 хил. лв., ПИБ АД с 58 хил. лв. и "Шелли груп" ЕД с 21 хил. евро.

С най-много сделки днес бяха "Агрия груп холдинг" АД с 37, ПИБ АД с 29 и "Шелли груп" ЕД с 13.

Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.

